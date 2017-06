Nézze meg, milyen őrültségekre képes Bruce Willis a kutyájáért!

Kíváncsi arra, hogy megy az akciózás a 62 éves Bruce Willisnek? Ha igen, játsszon velünk, és jegyet nyerhet a Volt egyszer egy Venice premier előtti vetítésére. A kopasz sztár most éppen a kutyája elrablása miat gurul be.

Úgy tűnik, mostanság a háziállat a gyenge pontja az amerikai akcióhősöknek. Keanu Reevest a kiskutyája megölésével heccelték fel a John Wick-ben, és most Bruce Willis-szel is valami nagyon hasonló dolog történik a Volt egyszer egy Venice-ben. Mindenre hajlandó, hogy visszakaphassa az elrabolt ölebét, még a helyi drogdílerrel is belemegy az alkudozásba.

A John Wick mellett egy régi Bruce Willis-klasszikus is eszünkbe juthat a Venice-ről: Az utolsó cserkész-ben is egy magánnyomozót alakított, és ahogy Tony Scott filmjében, úgy most is egy megcsömörlött, mogorva fickónak tűnik a főhős. Az a terve, hogy visszalop némi kokaint, és azt elcseréli a kutyájára. A fehér ebet A trónok harcá-ból ismert Jason Momoa tartja magánál.

A magánnyomozó a hatalmas fegyverarzenállal bíró John Goodmanra számíthat a harcban, illetve a tereptől ódzkodó, nyámnyila asszisztensét is befűzi, hogy segítsen neki. A főhősnek el is kél majd a támogatás, hiszen többek között egy dühös férj is üldözi, akinek lefeküdt a feleségével, és csak úgy tudott elmenekülni, hogy az erkélyről beugrott a medencébe.

A filmben a Spectre egyik Bond-lánya, Stephanie Sigman és az X-Men-filmekből ismert Famke Janssen is feltűnik, az előzetes a Blöff hiperaktív stílusát megidézve csinál kedvet Willis vérengzéséhez.

Ha szeretné megtekinteni a Volt egyszer egy Venice című filmet az Origo Filmklub június 14-i vetítésén, nem kell mást tennie, mint megválaszolni az alábbi kérdést, s a helyes választ a lakcímével együtt elküldeni a filmklub@origo.hu címre. A levél tárgya "Volt egyszer egy Venice” legyen, egy olvasó csak egy választ küldhet be.

Bruce Willist most John Goodman segíti a nyomozásban. Az utolsó cserkész-ben ki játszotta el a társát?

A) Damon Wayans

B) Samuel L. Jackson

C) Wesley Snipes

A helyes megfejtést beküldők közül kb. 50 játékost sorsolunk ki, akiket mozipartnerükkel együtt meghívunk a Lurdy mozi 5-ös termében június 14-én, szerdán 19 órakor kezdődő vetítésünkre. Az előadásra jegyet vásárolni nem lehet.

A játék egyfordulós, ideje: 2017. június 6. – június 12. A sorsolásra 2017. június 13-án kerül sor. A játékban az Origo Zrt. munkatársai nem vehetnek részt, a nyerteseket e-mailben értesítjük. Amennyiben kérdés merült volna fel önben a játékkal kapcsolatban, azt itt felteheti.