Eladja a cannes-i fődíját, hogy befejezhesse a filmjét

Szokatlan módon próbálja előteremteni a szükséges pénzt legújabb filmje befejezéséhez az Adéle élete cannes-i fődíjas rendezője, Abdellatif Kechiche. Az időközben két részesre duzzadt Mektoub, My Love az újságírók az idei cannes-i fesztivál versenyprogramjába várták, a produkció azonban pénzügyi gondokba ütközött, és hogy ezt megoldja, többek között az Adéle életé-ért kapott Arany Pálmát is árverésre bocsájtja – írta a The Hollywood Reporter.

Már az utómunkálatok zajlottak, amikor a filmet finanszírozó Cofiloisirs nevű bank hirtelen leállította a pénzmozgást. A rendező műveihez kapcsolódó filmes értéktárgyakra lehet majd licitálni, Kechiche a cannes-i fődíj mellett az Adele életé-ben fontos szerepet betöltő olajfestményeket is eladja. Nem tudni, pontosan mekkora összeg kell a film befejezéséhez.

Az Adéle élete egy naturalista és megrendítő erejű szerelmi történet volt, amely végérvényesen sztárt csinált Léa Seydoux-ból és elindította Adèle Exarchopoulos karrierjét. 2013 egyik legnagyobb művészfilmes szenzációja volt, amely a mi év végi listánkon az előkelő második helyet szerezte meg. Hiába volt azonban világra szóló siker az előző filmje, Kechiche-nek így is kétségbeesett lépésre kellett elszánnia magát, hogy befejezhesse a következő alkotását.

A Mektoub, My Love eredetileg egy fiatal forgatókönyvíróról szólt volna, aki a Földközi-tengerhez utazik és egy szerelmi háromszög részesévé válik. A film azonban sokat változott, ahogy azt már írtam, két részesre duzzadt, és most már nagyszabású családtörténetként jellemzik. Remélhetőleg elhárul minden akadály, és legkésőbb a jövő évi cannes-i fesztiválon bemutatják a Mektoub, My Love-ot. Izgalmas lesz látni, mivel rukkol elő az Adéle élete után, amely szintén nem volt rövid, három órás játékidejével egy durva érzelmi hullámvasútként maradt meg az emlékezetemben.