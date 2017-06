Magyar biciklis indul el az Oscar felé

A Grand Prix című kisjátékfilmet idén egyedüli magyar alkotásként beválogatták a Palm Springs rövidfilmes fesztivál versenyprogramjába. Sós Bálint Dániel munkája egy versenybicikli kálváriájának keserédes történetét mutatja be. A filmben egy lecsúszott családapa arra kényszerül, hogy eladja a családi örökséget, egy antik Grand Prix kerékpárt - miközben kisfia évek óta arra vár, hogy felülhessen a nagyapjától megörökölt relikviára.

A film rendezőjének ez első kisjátékfilmje, eddig főleg reklámok és videoklippek készítésével foglalkozott és egyik alapítótagja a Kinopravda rendezői kollektívának. A film főszereplője Mészáros Máté, aki színházi alakításai mellett a Sport Szelet edzőjeként vált ismertté. A Grand Prix előzetesét az alábbi videóra kattintva nézheti meg.

A Palm Springs ShortFest az Egyesült Államok legrangosabb rövidfilmfesztiválja, melyet június 20-26 között rendeznek meg. Idén több mint 4200 filmből választották ki azokat, amelyek bemutatkozhatnak a versenyprogramban. A Palm Springs-i rendezvény Oscar kvalifikáló fesztiválnak számít, két olyan díjat is kiosztanak, amelynek a nyertese jelölhetővé válik az Oscar-díjra. A Mindenki is egy fesztiválgyőzelemmel indult el az aranyszoborhoz vezető úton. A Palm Spring ShortFest rangját az is jelzi, hogy huszonhárom éves fennállása óta az itt bemutatott filmek közül több mint százat jelöltek Oscar-díjra.

A Grand Prix elkészültét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa támogatta, és Magyarországon a Fris Hús rövidfilmfesztiválon mutatták be először. Kritikusunk dicsérte a filmet, kiemelte a színészek játékát, illetve egy mondatot emlegetett fel, amely azóta is visszhangzik a fejében, és mindig nevetnie kell rajta.