Jessica Chastain feleségül ment egy igazi olasz grófhoz

Jessica Chastain szombaton hozzáment Gian Luca Passi de Preposulohoz, akivel 2013 óta vannak együtt – olvasható a People magazin cikkében. A negyvenéves színésznőt nem kell bemutatni: kétszer jelölték Oscarra, először A segítség-ért, majd a Zero Dark Thirty-ért. A munkabírása legalább olyan nagy, mint a tehetsége. Az elmúlt hat évben húsz filmjét mutatták be a mozikban, Magyarországon kétszer is forgattott - 2009-ben Az adósság-ot, öt évvel később a Mentőexpedíció-t.

A színészet mellett számára fontos társadalmi ügyekben is hallatja a hangját: a cannes-i fesztivál zsűritagjaként például nyugtalanítónak találta a nők ábrázolását az általa látott filmekben, és szerinte ezt azzal lehetne kiküszöbölni, ha több női rendező és forgatókönyvíró lenne.

A 34 éves Gian Luca Passi de Preposulo egy régi olasz nemesi család sarja, éveken át az Armani kommunikációjáért felelt, most a Moncler nevű divatcégnek dolgozik. Az esküvőt az észak-olaszországi Trevisióban rendezték meg a család birtokán. A ceremóniának helyt adó Tiepolo Pass villát a 17. században építették és az 1800-as évek eleje óta élnek ott a Passi de Preposulo család egymást követő generációi. Még saját habzó bort is gyártanak, amelyet Prosecco di Villa Tiepolo Pass hoznak forgalomba.

Az esküvő előtti napon a vendégsereg városnézést tartott Velencében, amelyen Anne Hathaway, Emily Blunt és Edgar Ramirez is részt vett. Chastain nem szokott nyilatkozni a magánéletéről, 2014-ben azért annyit elmondott, hogy „nagyon, nagyon boldog” az olasz barátjával. „Csodálatos dolognak tartom, amikor jól megy az ember karrierje és a magánélete is jól alakul” – fejtette ki, miért érzi magát boldognak.