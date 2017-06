Tom Hardy könnyfakasztó módon búcsúzott el a kutyájától

A Piszkos pénz című dráma egyik legemlékezetesebb része Tom Hardy és a kukában talált kiskutya bensőséges kapcsolata volt. A kölyök pitbull hozta elő a főszereplő évek óta elnyomott emberi érzéseit. Az angol színész a való életben is hatalmas kutyabarát, az elmúlt hat évben egy keverék ebbel osztotta meg a londoni otthonát.

Woodstock, becenevén Woody néhány napja halt meg, házi kedvencéről megható búcsúüzenetben emlékezett meg Tom Hardy. A kisregénynek is beillő, érzelmes szöveg részletekbe menően meséli el a kutya és gazdája életét, olyan apróságokra is fény derül belőle, hogy Woody nem tudott úszni, de imádta a kacsákat kergetni, így a színésznek többször is ki kellett mentenie az ebet tavakból, folyókból, és a Temzében is több alkalommal megmártózott. Érdemes az egészet elolvasni, egy szép barátság története rajzolódik ki belőle. Hardy egy képgyűjteményt is felrakott a kutyáról a Youtube-ra.

„Woody volt a legjobb útitárs, akiről csak álmodhattunk. A lelkünk örökre összekapcsolódott. Egy ismerősöm azt mondta, hogy ő egy speciális barát volt, az ember legjobb barátjának a ragyogó példája. Nagyon nagy fénnyel égett, és azok, akik nagy fénnyel égnek néha fele annyi idő alatt elégnek” – írta Woodyról, aki a kutyákhoz képest valóban fiatalon, hat évesen halt meg.

Hardy a Fékezhetetlen forgatásán talált rá a keverék ebre. Éjszaka volt, amikor a kocsijuk előtt átrohant, a mobiljával világító színész úgy indult utána, hogy abban sem volt biztos, hogy egy kutya miatt fékeztek le. A kocsiban ott ült Jessica Chastain is, együtt vitték el a 11 hetes kölyköt az állatorvoshoz és vettek neki nyakörvet, pórázt és játékokat. A forgatás után Woody a színésznő szüleihez került Kaliforniába, ők vigyáztak rá, amíg Hardy el nem vitte magával Angliába.

A kutya számos tévé show-ba, fotózásra és forgatásra elkísérte a gazdáját, benne volt a Peaky Blinders című sorozatban, és többek között a Legenda díszletei között is ott sündörgött. Woodynak június 11. óta már egy falfestmény is emléket állít, amihez Hardy is ellátogatott és fotókat közölt róla a blogján.

Aki kíváncsi arra, hogyan bánik Hardy a kutyákkal, az feltétlenül nézze meg a Piszkos pénzwerkfilmjét.