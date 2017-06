Sean Penn jó szándékú, de katasztrofálisan sikerült The Last Face című drámája tavaly történelmet írt Cannes-ban: minden idők legalacsonyabb átlagát érte el a Screen Daily fesztiválkritikákat összesítő táblázatában. A Cahiers du Cinema nevű rangos francia szaklap szerint a The Last Face „akár minden idők legrosszabb filmje is lehet”. Ez a felvezető azt hiszem sokaknak adhat kedvet ahhoz, hogy belenézzenek a drámába. Vagy ha ennyi mégsem lenne elég, azt is elárulom, hogy korunk legnagyobb mozisztárjai közül kettő, Charlize Theron és Javier Bardem szexel az alábbi részletben.

A dél-afrikai színésznő egy humanitárius szervezetnél dolgozó orvost alakít a filmben, aki véres afrikai polgárháborúk idején próbál minél több emberéletet megmenteni, és közben az egyik kollégájával folytat viharos románcot. A film ismerete is kiderül a fentebb látható részletből, hogy hosszú múltra tekint vissza a kapcsolatuk. Theron ringó mozgással közelít Bardemhez, és mielőtt hozzábújna, annyit mond, hogy „már megint itt tartunk”.

A rendező, Sean Penn (aki a film forgatása idején Theron pasija volt, nem sokkal a cannes-i bemutató után szakítottak) próbálja minél művésziesebbre venni a figurát, majdnem akkora figyelmet fordít egy katicabogárnak, mint a meztelen testeknek, játszik az élességgel, Terrence Malickot idéző beállításokat vet be, majd mindezt a Red Hot Chili Peppers Otherside című számával teszi végképp émelyítővé.

Minden jel arra mutat, hogy a The Last Face-t nyugodtan kihagyhatjuk, bőven elég, ha Bardem és Theron szexjelenetét megnézzük belőle, amiből az is kiderül, hogy a színésznő képes a lábujjával felszedni a földről egy ceruzát.