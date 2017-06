Nyerjen iszonyat menő Transformers-cuccokat!

A legújabb, Az utolsó lovag alcímet viselő Transformers-rész az eddiegeknél is nagyobb ambícióval bír az előzetesek alapján. Azt már megszokhattuk, hogy világok feszülnek egymásnak ezekben a filmekben, a mostani felvonás viszont a történelmet is újraírja. Kiderül belőle, hogy ezek a robotszerű földönkívüliek már ezer évvel ezelőtt, a középkorban is itt voltak a Földön, és ha ez nem lenne elég szédítő: mindezt Anthony Hopkins fogja elmagyarázni.

A rajongók minden bizonnyal örülni fognak a legújabb őrült csavarnak. Mi most esélyt adunk nekik, hogy egy dzseki viselésével vagy egy kulcstartó lóbálásával fejezhessék ki szeretetüket a sorozat iránt. És ez még nem minden, egy szerencsés nyertes transformerses sakktáblával gazdagodik, amellyel bebizonyíthatja a barátainak, hogy nem igaz az a rosszindulatú feltételezés, hogy ezeket a filmeket csak ostoba emberek kedvelik.

Úgy tűnik, hogy az előző és a mostani rész főszereplője, Mark Wahlberg nem osztozik a rajongók lelkesedésében. A színész egy talk show vendége volt, és nem éppen diplomatikus módon jelentette be a távozását a franchise-ból: „Ez lesz az utolsó, szóval visszakapom az életem!” Ettől persze nem áll meg az élet a Transformers-univerzumban, többek között egy önálló filmet is terveznek, amely az egyik kedvelt karakterre, Űrdongóra koncentrál.

Ha szeretné megnyerni a dzsekit, a sakktáblát vagy a három kulcstartó egyikét, nem kell mást tennie, mint megválaszolni az alábbi kérdést, s a helyes választ a lakcímével együtt elküldeni a filmklub@origo.hu címre. A levél tárgya "Transformers” legyen, egy olvasó csak egy választ küldhet be.

Michael Bay a Transformers-sorozat előtt számos más látványos popcornfilmet is rendezett. Az alábbi három film közül melyik az, amelyet NEM ő készített?

A) Armageddon

B) Con Air - A fegyencjárat

C) A szikla

A játék egyfordulós, ideje: 2017. június 20. - július 3. A sorsolásra 2017. július 4-én kerül sor. A játékban az Origo Zrt. munkatársai nem vehetnek részt, a nyerteseket e-mailben értesítjük.

Amennyiben kérdés merült volna fel önben a játékkal kapcsolatban, azt itt felteheti.