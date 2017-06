Háromszázezer dollárral szúrták ki a Csodanő szemét

Henry Cavill tényleg negyvenhatszor annyi pénzt kapott Az acélemberért, mint Gal Gadot a Wonder Womanért? Szinte kizárt, de abban sincs semmi szokatlan, hogy a színésznő markát nem ütötte milliós gázsi.

Nem meglepő, ha azt olvassuk, hogy egy hollywoodi színésznő kevesebb fizetést kap, mint valamelyik férfi kollégája egy hasonló jelentőségű szerepért. A nemek közötti bérkülönbség létező probléma, és szerencsére egyre többen emelik fel a szavukat ez ügyben: a bérrés ellen kampányolt már például Jennifer Lawrence, vagy épp Natalie Portman, aki harmadannyi pénzt tehetett zsebre a Csak szexre kellesz-ért, mint Ashton Kutcher.

Ezért is kaphatták fel a neten azt a hírt, miszerint Gal Gadot mindössze 300 000 dollárt kapott a Wonder Woman-ért, míg a Supermant alakító Henry Cavill 14 milliót kaszált Az acélember-rel. A brutálisnak látszó különbséget a Forbes magazin egyik összeállításának ábrájára alapozták, viszont több szempontból is téves a párhuzam, amit fontos tisztába tenni.

Az valóban igaz, hogy Gal Gadotnak háromszázezer dollár ütötte a markát a Wonder Woman-ért, Henry Cavill viszont egész biztosan nem kapott tizennégy milliót, ami egy viszonylag ismeretlen színész első blockbuster főszerepéért képtelenül magas összeg volna. Ez az összeg maximum akkor állhatja meg a helyét, ha beleszámoljuk a kezdőfizetésen túl Az acélember bevételei után kapott prémiumokat, sőt, még a Batman Superman ellen jutalékait is.

Mivel Cavill kezdőfizetéséről nincs konkrét adatunk – bár a Vulture szerzője egy névtelen forrásra hivatkozva azt írja, hogy Amy Adams eggyel több számjegyű összeget zsebelt be Az acélember-ért –, ezért inkább a Marveles szuperhősök nyitófilmjeivel érdemes összevetni Gadot 300 ezer dollárját.

Chris Evans pont ugyanekkora kezdőfizetésért szerződött az első Amerika kapitány-filmre, volt olyan főszereplője a Bosszúállók-nak, aki csak kétszázezret kapott, Robert Downey Jr. pedig félmilliót a Vasember első részéért. Ma már – részben Downey Jr. lobbizásának köszönhetően – mind milliós nagyságrendű pénzekért dolgoznak a Marvelnek: Evans 6.9 millióért, Downey Jr. pedig 40 millióért szerződött az Ultron korá-ra, és ennek akár a dupláját is kaszálhatták.

A Wonder Woman óriási kasszasikere után tehát Gal Gadot is joggal számíthat majd arra, hogy prémiumok érkeznek majd a bankszámlájára. Ezenkívül Az Igazság Ligája forgatásának befejeztével lejár a három filmre kötött szerződése is, melynek újratárgyalásakor a Wonder Woman második részéért bizonyára nagyságrendekkel többet követelhet már a stúdiótól.