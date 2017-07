Bámulatos videóban varázsolnak az emberből majmot

A majmok bolygója-sorozat szereplőinek többségét számítógéppel hozták létre, mégis az utóbbi évek egyik legintelligensebb és leginkább felkavaró látványfilmje lett a 2014-es Forradalom. Manapság már ott tart a technika, hogy egy motion capture technikával megteremtett majom is simán lehet főszereplő, hiszen érzelmileg sokrétű alakítást lehet belőle előcsalni.

Ehhez persze kell egy tehetséges színész – derül ki a fentebb látható a videóból. A Gollamot is megformáló Andy Serkis játssza Caesart a sorozatban, és most megnézheti, hogy lesz az emberből majom. A színész arcának apró rezdüléseit is képesek átvinni Caesar ábrázatára, ettől válik teljesen meggyőzővé a CGI-majom alakítása.

Serkis amúgy arról beszél a fenti, a filmből végül kimaradt jelenetben, hogy a reménye szerint egy jobb világ fog kiemelkedni a múlt vérrontásaiból. „Egy világ, amely hitre és megértésre alapszik, egy világ, amely elkötelezett a szabadság, a tolerancia és az igazság iránt.”

Vajon mikor kap először Oscar-díjat egy motion capture-rel dolgozó színész? Hiába nem tűnik fel az arca a filmben, Andy Serkis attól még teljes átéléssel játszotta el Caesar szerepét. A majmok bolygója: Háború július 13-tól lesz látható a magyar mozikban.