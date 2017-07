Tarantino feleségül veszi a 21 évvel fiatalabb barátnőjét

Quentin Tarantino eljegyezte a barátnőjét, Daniella Pick izraeli énekesnőt, akivel 2009-ben ismerkedett meg, amikor a Becstelen brigantyk-at népszerűsítette Izraelben. A megismerkedésük után két héttel az 54 éves Oscar-díjas rendező és a 33 éves énekesnő már kézenfogva mutatkoztak Los Angelesben, nem sokkal később azonban szakítottak, majd tavaly nyáron újra összejöttek. Egyikük sem volt még korábban házas.

A hírt Pick is megerősítette. „Igaz a hír. Nagyon boldogok és izgatottak vagyunk” - mondta a Ynet nevű hírportálnak. A nő apja, a neves énekes, Tzvika Pick így nyilatkozott az ügyről: „Öröm érte a családunkat. Tegnap eljegyezték egymást, a legjobbakat kívánjuk nekik.”

A modellként is dolgozó Pick 2005-ben tűnt fel először az Eurovíziós dalfesztivál izraeli válogatóján, ahol a húgával, Sharonával előadott Hello, Hello című szám a nevezésre pályázó tizennégy produkció közül a tizenegyedik helyen végzett.

Tarantino - aki korábban Mira Sorvinóval, Sofia Coppolával és a Kill Bill-filmek Vernita Greenjével, Vivica A. Foxszal is járt, illetve számos alkalommal hírbe hozták Uma Thurmannal - a Becstelen brigantyk idején a GQ-nak adott interjúban beszélt arról, hogy pár évvel korábban egy kapcsolata majdnem házassághoz vezetett. „Ha az megtörténik, nem csináltam volna meg a Becstelen brigantyk-at. Vagy végül talán igen, de nem ugyanazzal az intenzitással. [...] Amikor filmet csinálok, nem foglalkozom semmi mással. Olyankor minden csak a filmről szól. Nincs feleségem, nincs gyerekem. Semmi nem állhat az utamba. Az egész világ lángokba borulhat, engem az sem érdekel. Ez az életem.”

Hamarosan viszont már nem a filmkészítés lesz Tarantino élete, ugyanis évek óta határozottan állítja, hogy a tizedik filmje után felhagy a rendezéssel (a legutóbbi, az Aljas nyolcas a nyolcadik filmje volt), és korábban sem zárta ki, hogy még hatvanéves kora előtt családot alapít.