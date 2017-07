Ashton Kutcher már minden sarkát ismeri a Széll Kálmán térnek

Kedden számoltunk be arról, hogy Ashton Kutchert Budapesten, a Mammutban fotózták le bevásárlás közben. Már a felesége, Mila Kunis is fővárosunkban van, mivel a sztárpárt a 11. kerületben található Csaba utcában látták sétálni – derült ki a Blikk cikkéből. Kunis a The Spy Who Dumped Me című kémvígjátékot forgatja nálunk, Kutcher nincs benne a filmben, neki az lesz a legfőbb elfoglaltsága, hogy vigyázzon a két gyerekükre, az egyéves Dimitrire és a kétéves Wyattre.

Kutcherrel máris összefutott a Blikk újságírója, váltottak pár mondatot, és még egy közös fotó is készült. Az amerikai színész a Széll Kálmán tér környékén tünedezik fel: először ugye a Mammutban fényképezték le, a Csaba utca is arrafelé van, vett már vacsorát a Finomító Kantinban, a Blikk képe pedig a Moszkva téri Starbucksban készülhetett. Ha választhatnék egy közelben lévő helyszínt, akkor én a Fény utcai piac lángosozójánál futnék össze szívesen a sztárpárral.

A Két pasi –meg egy kicsi főszereplője egy közvetlen és kedves ember benyomását keltette, aki rögtön ellőtte a hozzánk érkező turisták legtipikusabb mondatát: gyönyörű városnak nevezte Budapestet. Új információ, hogy a család Budán bérelt egy családi házat, és két hónapon át lesznek itt. A rajongóknak fontos lehet, hogy Kutcher testőrök nélkül jár-kel a városban.

A kémvigjátékban további ismert színészek is játszanak: az egyik női szellemirtó, a Csajok hajnalig-ból is ismert Kate McKinnon alakítja Kunis barátnőjét. Ők ketten fogják majd menekülőre, miután beállít hozzájuk az egyikük expasija, akiről kiderül, hogy kém, és bérgyilkosok üldözik. Az X-akták Scully ügynöke, Gillian Anderson, a The Outlander című sorozat sztárja, Sam Heughan, illetve Jennifer Aniston férje, A hátrahagyottak című HBO-sorozatból ismert Justin Theroux is Magyarországra jön a film miatt.

A The Spy Who Dumped Me-t 2018. július 6-án mutatják be az amerikai mozik.