Nyerjen veszettül cuki minyonos cuccokat!

Jelenleg a legnépszerűbb film a hazai mozikban a Gru 3, amelyben ismét szerepet kaptak a címszereplő halandzsázó bűnsegédei, a minyonok. A sárga lényeket imádják a magyarok, amikor tavalyelőtt egy önálló filmmel jelentkeztek, óriási sikert arattak nálunk.

A nézőszám alapján rengetegen vannak olyanok, akik örülnének minyonokkal diszített ajándéktárgyaknak. Most itt a lehetőség, hogy egy tornazsákkal, egy ceruzatartóval vagy egy notesszel gazdagodjon a gyerek iskolai felszerelése, de akár egy lakatos emlékkönyvet is nyerhet, amennyiben helyesen válaszolja meg az alábbi kérdést, és a játék végén az ön nevét is kisorsoljuk.

Ha szeretne játszani, nem kell mást tennie, mint elküldeni a helyes válasz betűjelét a nevével és a lakcímével a filmklub@origo.hu címre. Egy olvasó csak egy választ küldhet be, a levél tárgya "Minyonok" legyen. Két darab tornazsákot, két darab ceruzatartót, négy darab lakatos emlékkönyvet és három sima noteszt sorsolunk ki.

A Minyonok című film bemutatja a sárga lények múltját. Az alábbi személyek közül kit szolgáltak a sárga kis izék?

A) Nagy Sándor

B) Rettegett Iván

C) Napóleon

A játék egyfordulós, ideje: 2017. július 5. - július 17. A sorsolásra 2017. július 18-án kerül sor. A játékban az Origo Zrt. munkatársai nem vehetnek részt, a nyerteseket e-mailben értesítjük. Amennyiben kérdés merült volna fel önben a játékkal kapcsolatban, azt itt felteheti.