Még szexibb lett a Macskafogó híres dala

Dübörög a Pappa Pia című zenés bulifilm kampánya: múlt héten kijött a Korda Györgyöt és Vajna Tímeát is felvonultató hosszú előzetes, most pedig az egyik betétdalt is közszemlére tették. A lentebb megnézhető részletben Ostorházi Bernadett énekli a Macskafogó egyik legismertebb dalát, a Miú, miújság-ot, és közben nagy feltűnést kelt a csónakház közönségében. A régi szerelme is megdöbbent arccal figyeli a produkciót.

A Pappa Pia egy Duna-parti viskóért folytatott küzdelemről szól. Nagy Feró és az unokája (Szabó Kimmel Tamás) egy romkocsmát szeretne létesíteni a nagyapa tulajdonában álló csónakházban, az épületre viszont egy nagymenő gengszter (Stohl András) is szemet vetett. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a maffiózó jobbkeze, Mara (Ostorházi Bernadett) régebben együtt járt a Szabó Kimmel által alakított sráccal.

A filmben az elmúlt évtizedek híres magyar slágerei új hangszereléssel csendülnek fel. A Miú, miújság-ot már többször is feldolgozták, a PASO és Harcsa Veronika például egy kellemes ska-számot hozott össze belőle.

Ostorházi betáncolja szinte az egész csónakházat és az összes útjába kerülő sráccal incselkedik egy kicsit, mindenki eldöntheti, hogy ez a szexibb, vagy az, amikor a neglizsét viselő cicalány, egy ágyon tekeregve adta elő ugyanezt a dalt a Macskafogó-ban. A Miú, miújság-ot eredetileg Postásy Júlia énekelte, aki később A miniszter félrelép című vígjáték Puszi-nyuszi című betétdalával aratott hasonlóan nagy sikert.

A Pappa Piá-t Csupó Gábor rendezte, feltűnik még benne Dobó Kata, Szabó Simon és Reviczky Gábor, illetve ez lesz az X-faktoros Kováts Vera nagyjátékfilmes debütálása. A mozikban augusztus 15-től lehet majd beülni rá.