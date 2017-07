Nézze meg az elsők között Christopher Nolan háborús filmjét!

A Batman-trilógia és az Eredet rendezője a második világháború egyik sorsfordító ütközetét rekonstruálta legújabb filmjében. Ha kíváncsi arra, hogyan menekítették ki a szövetséges haderőt a németek gyűrűjéből, játsszon velünk, és premier előtt láthatja a Dunkirköt.

Egy Christopher Nolan-film már önmagában kihagyhatatlan esemény, de most aztán pláne, amikor pályája során először, thrillerek, szuperhősfilmek és sci-fik után egy valós történelmi eseményt dolgoz fel a rendező. A dunkerque-i csata a második világháború egyik sorsfordító ütközete volt. A németek ugyan bekerítették a szövetséges haderőt, de az nem semmisült meg, mivel egy nagyszabású mentőakció keretében a katonák döntő többségét sikerült kimenteni és visszavinni Angliába.

Egy pillanatig sincs kétségünk afelől, hogy Nolan a lehető legnagyobb valósághűségre törekedve, mérhetetlenül nagy profizmussal vitte filmre a dunkerque-i eseményeket. Itt minden kép és hang azt a célt fogja szolgálni, hogy úgy érezzük magunkat, mintha mi ott lettünk volna a francia partoknál 1940-ben.

A háborús eseményeket három nézőpontból, a levegőből, a vízről és a szárazföldről mutatja be, így egyaránt átérezhetjük a tengerparton várakozó katonák kiszolgáltatottságát, a mentésükre érkező emberek hősiességét és a vadászpilóták bátorságát.

Nolan a nagyközönség számára ismeretlen és nagy népszerűségnek örvendő színészekből állította össze a film szereplőgárdáját. Az utóbbi halmazból alighanem a vadászpilótát megformáló Tom Hardy fogja a legtöbb szívet megdobogtatni, de Kenneth Branagh, Cillian Murphy és civilként a katonák megsegítésére induló Mark Rylance is biztosan sokat hozzá fog adni a filmhez. További érdekesség, hogy a One Direction nevű fiúzenekar egyik tagja, Harry Styles is fontos szerepet kapott a filmben.

