Jessica Chastain arra csábít, hogy utazzunk el Kanadába

Ha esetleg Torontóban tartózkodik szeptemberben és szereti a filmeket, akkor ne szervezzen már magának programot, ugyanis a városban szeptember 7. és 17. között megtartott minden idejét le fogja kötni. Kihirdették a TIFF idei programját, és a felhozatal tele van Oscaresélyes filmekkel, illetve a legnagyobb sztárok produkcióival.

A kanadai mustrán tartják Jennifer Lawrence pszichothrillerének, a Darren Aronofsky által rendezett Mother!-nek az észak-amerikai premierét, de meg lehet majd nézni Guillermo del Toro romantikus szörnyfilmjét, a The Shape of Water-t, George Clooney Suburbicon című bűnügyi vígjátékát, illetve Emma Stone és Steve Carell The Battle of the Sexes címmel futó párviadalát a teniszpályán.

A fentebb említett filmeknek előreláthatólag vagy Telluride-ban vagy az augusztus végén kezdődő velencei filmfesztiválon lesz a világpremierje, de csomó olyan alkotás is lesz, amelynek Torontóban tartják az első nyilvános vetítését.

Látható lesz a Gollamot és Caesart megformáló Andy Serkis első rendezése, a Breathe, Rachel Weisz és Rachel McAdams leszbikus szerelmi története, a Disobedience, és a Mustang rendezője, Deniz Gamze Ergüven is bemutatja az első angol nyelvű filmjét, az 1992-es Los Angeles-i zavargások idején játszódó, Daniel Craiget is felvonultató Kings-et.

Már most irigyeljük azokat, akik látni fogják az Erőszakik rendezőjének új filmjét, a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri-t, a Rosemund Pike, illetve Christian Bale főszereplésével készült, Hostiles című western is rendkívül érdekesnek tűnik, illetve Jessica Chastain westernjét, a Woman Walks Ahead-et sem hagynánk ki, melyben a színésznő egy festőt alakít, akit Ülő Bika a bizalmába fogad. A torontói filmfesztiválon levetített filmek teljes listáját itt találja.