Megmondjuk, hol találja Michael Caine-t a Dunkirkben

Ő Christopher Nolan kabalája már tizenkét éve, a sor most sem szakadt meg. De miért egy 46 évvel fiatalabb magyar színész hangján szólal meg nálunk?

A Batman: Kezdődik! óta nem készülhet Christopher Nolan-film Michael Caine nélkül. Ő volt Bruce Wayne komornyikja a Batman-trilógiában, feltűnt A tökéletes trükk-ben, az Eredet-ben a főhős egykori tanárát formálta meg, majd a Csillagok között-ben egy professzort játszott el, aki a NASA alkalmazásában állt. Nyilvánvaló, hogy Michael Caine a rendező kabalája, akire előszeretettel osztja a bölcs és megfontolt mentor szerepét. A Dunkirk IMDb-lapján is ott van a neve a színészek között, de mi nem szúrtuk ki őt a moziban, és most már azt is tudjuk, hogy miért nem.

Caine testi valójában nem tűnik fel a filmben, csak a hangját lehet hallani – tudtuk meg a Vulture cikkéből. Rádión ad utasításokat a pilótákat játszó Tom Hardynak és Jack Lowdennek. A NJ.com újságírójának maga a rendező erősítette meg Caine cameójának a tényét:

„Igen, ő az, örülök, hogy kiszúrtad. Meglepő számomra, hogy a legtöbb ember nem vette észre, annak ellenére, hogy övé a filmtörténet egyik legjellegzetesebb orgánuma. Valahogy be akartam őt nyomni a filmbe. Így tisztelegtem Az angliai csatá-ban játszott karaktere előtt, és hát Michaelről beszélünk. Neki mindegyik filmemben szerepelnie kell.”

A magyarországi nézőknek sajnos alig van arra esélyük, hogy élvezhessék Michael Caine orgánumát. Szinte az összes moziban szinkronnal megy a film, Budapesten egyedül az Allée-ben lehet megnézni eredeti nyelven.

Adta volna magát, hogy a Dunkirk magyar változatában Caine valamelyik ismert szinkronhangját használják, ezzel is kedveskedve a rajongóknak. A legtöbbször eddig Fülöp Zsigmond szinkronizálta Caine-t (például az összes eddigi Nolan-filmben is), de ő három évvel ezelőtt meghalt. Feltételeztük, hogy akkor biztosan Ujréti Lászlót (ő 23-szor volt Caine magyar hangja) hívták be erre kis szerepre, de a Dunkirk-öt itthon forgalmazó InterCom munkatársától megtudtuk, hogy a háborús filmben Makranczi Zalán szinkronizálta az Oscar-díjas brit színészt.De hát Makranczi 46 évvel fiatalabb Michael Caine-nél! Akkor hogy lehet ez?

Az InterCom-osok állítása szerint a Dunkirk eredeti változatában Caine hangja gyakorlatilag felismerhetetlen. Utómunkában eltorzították, felgyorsították a 84 éves színész hangját, hogy az magasabb és fiatalosabb legyen. És a Warner Bros. stúdió nem fogadott volna el egy olyan szinkronhangot, ami ettől eltért volna (például a 74 éves Ujrétiét), így jött a képbe Makranczi.

A Nolan által említett, 1969-ben bemutatott Az angliai csatá-ban egy RAF-pilótát alakított Caine, aki a túlerő ellenére is szembeszállt a Luftwaffe gépeivel. Annak a filmnek a forgatása idején Michael Caine majdnem annyi idős volt, mint Makranczi Zalán most.