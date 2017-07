Angelina Jolie-nak lebénult a fél arca

Brad Pitt után Angelina Jolie is megtörte a hallgatást, mélyinterjúban vallott a válás óta benne dúló érzelmekről, arról, milyen kihívások érik egyedülálló családanyaként és Kambodzsáról is mesélt, az országról, amely megváltoztatta az életszemléletét.

Brad Pitt májusban törte meg a hallgatást, a válása óta akkor adott először mélyinterjút. Most Angelina Jolie is vallott a benne dúló érzelmekről, az elmúlt tíz hónapjáról. A Vanity Fair újságírója az új otthonában látogatta meg a színésznőt, amely valaha Cecil B. DeMille filmcézáré volt. A válás után Jolie és a hat gyereke albérletben lakott, gyakorlatilag a bőröndökből ruházkodtak.

„A legnehezebb időszakon vagyunk túl, most jövünk fel levegőért. Ez a ház nagy előrelépés nekünk, mindannyian a legjobbat akarjuk tenni, hogy meggyógyíthassuk a családunkat” – mondta a filmsztár.

Jolie élete már a válás előtt is tele volt önként vállalt kihívásokkal: színészkedett, rendezett, humanitárius munkát végzett, meghívott előadóként a nők jogait oktatta egy londoni egyetemen és persze hat gyermekét nevelte. Mindez még nehezebbé vált számára, hiszen immáron egyedül kell helytállnia.

Legutóbbi rendezése, a First They Killed My Father című dokumentumfilm utómunkálatai idején, 2016 nyarán „vált rosszá” a házassága. „Nem akartam ezt a szót használni… A dolgok bonyolulttá váltak” – javította magát rögtön Jolie. A cikkből kiérződik, hogy a színésznő nem akar a válásáról beszélni, minden szavát gondosan megválogatja, de szigorú keretek között őszintén próbálja elmondani, hogyan élte meg ezt a viharos időszakot.

„Nem ez volt a probléma” – cáfolta azt a pletykát, hogy az életvitelüket nem bírta tovább Pitt, aki egy nyugodtabb, normálisabb életet akart a családnak. „Ez azoknak a csodálatos lehetőségeknek az egyike, amit a gyerekeinknek nyújtunk. Ők mindannyian erős akaratú, elmélkedő és világlátott egyéniségek. Büszke vagyok rájuk. Nagyon bátrak voltak.”

A legdiplomatikusabb válaszát akkor adta, amikor Pittről kérdezték: "Törödünk a másikkal, törődünk a családunkkal, és mindketten ugyanazért a célért dolgozunk."

Jolie valóban nem lassított le, az interjú utáni napon Afrikába utazott a gyerekeivel. Namíbiába mentek, az egyik gyereke, Shiloh szülőföldjére, majd Kenyába repültek át, ahol egy részben általa alapított jótékonysági szervezet (PSVI) ügyeit intézze, fellépjen a nemi erőszak ellen és az afrikai menekülteken segítsen. Arra is odafigyelt, hogy lekösse a gyerekeit, például sandboardozást szervezett le nekik.

„Az elmúlt kilenc hónapban azon voltam, hogy minél jobb legyek otthonteremtésben. Kutyakakát szedtem, mosogattam és esti mesét olvastam a gyerekeknek, és mindhárom dologban egyre jobb vagyok. De most szükségem van arra, hogy felvegyem a bakancsom és útnak induljak.” Jolie úgy látja, hogy a példája ragadós, és a gyerekei sem szeretnének normális életet. „Ki akar normális lenni? Mi nem vagyunk normálisak, és soha ne is legyünk azok” – mondta neki a fia, Knox.

2013 májusában nagy nyilvánosságot kapott, hogy mivel nagy valószínűségét látták az orvosai annak, hogy rákos lesz, Jolie elébe ment a problémának. Kettős melleltávolításnak vetette alá magát, majd a döntése okairól írt cikket a New York Timesba. Most egy másik súlyos betegségéről is vallott.

Tavaly Bell-parézis alakult ki nála, amely károsította az arcidegeit, és a fél arca lebénult. Elmondása szerint az akupunktúra segített neki a felépülésben. Nevetségesnek tartja, hogy őt még mindig bárki is szexszimbólumnak gondolja. „Mostanság még inkább nőnek tartom magam, mert megfontolt vagyok a döntéseimben, a családomat teszem az első helyre és ura vagyok az életemnek és az egészségemnek. Szerintem ez tesz egy nőt teljessé.”

Érdemes elolvasni a teljes cikket, Jolie a legnagyobb terjedelemben a Vörös Khmer rémuralmát taglaló, legújabb rendezői munkájáról és Kambodzsához fűződő bensőséges viszonyáról beszél. 2001-ben, az első Tomb Raider-film forgatása idején szeretett bele az országba, amit ott tapasztalt, az egész életfelfogását megváltoztatta.

Első gyermekét egy kambodzsai árvaházból fogadta örökbe, a Maddox Jolie-Pitt alapítványon keresztül és az ENSZ nagyköveteként is próbált javítani az ország helyzetén, most pedig a kambodzsai népírtás egyik túlélőjének, Loung Ungnak a First They Killed My Father című dokumentumregényét filmesítette meg.

Ung az egyik legnagyobb bizalmasa: „Felgyűrte az ingujjait, felszállt egy repülőre és karácsony reggelén is segített rajtam. A legközelebbi barátom, az ő vállain sírtam.”

Jolie nem tervezi, hogy a First They Killed My Father után a közeljövőben belevág egy másik filmbe. Régóta szó van a Demóna folytatásáról, illetve pletykálják, hogy a Universal azt szeretné, vállalja el a Frankenstein menyasszonya remake-jének a címszerepét, de ő ezekről nem ejtett szót, más feladatok kötik le:

„Finom reggelit akarok csinálni és vezetni a háztartást. Ez most a szenvedélyem. A gyerekek kérésére főzni tanulok. Amikor esténként aludni térek, azon merengek, hogy jó munkát végeztem-e anyaként vagy ez csak egy átlagos nap volt?”