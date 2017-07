Árva gyerekek kihasználásával vádolják Angelina Jolie-t

Angelina Jolie visszautasította a vádakat, melyek szerint új filmje szereplőválogatásán érzelmileg kihasználtak kambodzsai árvaházakban és nyomornegyedekben élő gyerekeket.

A Vanity Fair magazin múlt héten megjelent nagy Angelina Jolie-portrécikke egy "játékról" számolt be, amelyet Jolie First They Killed My Father című dokumentumfilmjének szereplőválogatásán játszattak el a gyerekekkel Kambodzsában: a főszerepre esélyes gyerekeket arra csábították, hogy vegyenek el pénzt egy asztalról. Később "rajtakapták" őket és elvették tőlük a pénzt, közben figyelve a reakcióikat és arra kérték őket, találjanak ki egy kifogást, miért loptak.

Az újságcikk nyomán heves kritikák érték a produkciót, melyek szerint a szereplőválogatás módszere érzelmileg megalázza és kihasználja a gyerekeket.

„Minden a gyerekek biztonsága, kényelme és jó közérzete érdekében történik castingon és a forgatáson is mind a mai napig” - írta az amerikai színésznő és rendező a hétvégén a Huffington Post nevű laphoz eljuttatott közleményében.

Angelina Jolie és Rithy Panh producer - utóbbi maga is a vörös khmerek rezsimjének túlélője -, közös közleményében azt kifogásolta, hogy a Vanity Fair újságírója kiragadott szituációról írt, az ugyanis egy improvizációs teszt volt, mely a film egy későbbi jelenetére utal.

"A film célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a szörnyűségekre, amelyekkel a gyerekeknek szembe kell nézniük a háborúban" - mondta Jolie. Kiemelte: a szereplőválogatáson végig jelen voltak a szülők vagy gyámok és orvosok is. Ők garantálták azt, hogy "senki semmilyen formában ne sérüljön országa történelme ilyen fájdalmas részének felelevenítése közben".

A First They Killed My Father című film Loung Ung, a vörös khmerek 1975 és 1978 közötti rémuralmát túlélő kambodzsai emberi jogi aktivista visszaemlékezésein alapszik. A film - amit teljes egészében Kambodzsában forgattak - a tervek szerint idén lesz látható a Netfixen, miután a torontói filmfesztiválon bemutatják szeptemberben.