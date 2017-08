Nézze meg az elsők között, milyen vicces már megint Will Ferrell!

Imádja Will Ferrell abszurd humorát? Nagyokat nevetett a Rossz szomszédság kreatív szívatásain? Olyan jó az ízlése, hogy teljesen odáig van a Városfejlesztési osztály-ért? Ha igen, játsszon velünk, és jegyet nyerhet A szerencse háza premier előtti vetítésére, ami a nyár legpihentebb humorú vígjátékának ígérkezik!

Will Ferrell vígjátékai nem mindig jutnak el a magyar mozikba, ezért is érdemes megbecsülni, hogy most mi is elcsíphetjük a vicces sületlenségeket beszélő híradós, Roy Burgundy szerepével befutott humorista új filmjét.

Ferrell most is egy nagyra nőtt, felelőtlen gyereket játszik, akinek ezúttal szülőként kell helytállnia. Amikor feleségével (Amy Poehler) rájönnek, hogy nem tudják fizetni a lányuk főiskolai képzését, illegális kaszinót nyitnak a szomszédjuk garázsában, hogy abból finanszírozzák a költségeket. Utána persze elszabadul az őrület: a titkos szórakozóhelyen bunyózó barátokra fogadnak, lekötözött embereket csonkolnak meg, és olasznak hazudott női napszemüvegben játsszák el, hogy ők a környék legmenőbb gengszterei.

Will Ferrellt és Amy Poehlert is különös, abszurd humoráért imádjuk, és bízunk benne, hogy együtt még viccesebbek lesznek, mint külön-külön. Ha valaki a Városfejlesztési osztály-ban zárta szívébe korunk egyik legjobb női humoristáját, annak pláne érdemes lesz megnéznie A szerencse házá-t, hiszen Poehler két színésztársával, Nick Kroll-lal és Jason Mantzoukasszal is újra együtt játszik.

Az Office-ból is láthatunk majd bőven ismerős arcokat, a forgatókönyvet pedig azok írták, akiknek a Rossz szomszédság zseniális, Seth Rogent szívató vicceit köszönhetjük. Közülük Andrew J. Cohen most rendezőként is megmutathatja, milyen jó ütemben csapja le a poénokat, ugyanis ez az első forgatókönyve, amiből ő maga forgatott filmet.

Ha szeretné megtekinteni A szerencse háza című filmet az Origo Filmklub augusztus 16-ai vetítésén, nem kell mást tennie, mint megválaszolni az alábbi kérdést, s a helyes választ a lakcímével együtt elküldeni a filmklub@origo.hu címre. A levél tárgya "A szerencse háza" legyen, egy olvasó csak egy választ küldhet be.

Melyik filmben játszott együtt korábban Will Ferrell és Amy Poehler?

A) Mi a manó

B) Jégi dicsőségünk

C) Gyagyák a gatyában, avagy tudom, kit fűztél tavaly nyáron

