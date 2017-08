Ennyi izgalmat el se bír a szívünk

Egy tisztességes filmőrült szeptemberben szabadságot vesz ki és Miskolcra vándorol, hiszen már évek óta ott rendezik Magyarország legszínvonalasabb filmfesztiválját. A Jameson CineFest idei programja ráadásul még a szokásosnál is erősebb: ezt a kínálatot bármelyik topkategóriás fesztivál megirigyelné. Megnézhetjük, miért őrültek meg az amerikaiak a Sundance-en, miben nyújtja élete alakítását Robert Pattinson, és hogyan lép Clint Eastwood lánya bosszúálló gyilkosként az apja nyomdokaiba. De nem maradunk le Jeanne D’Arc metalmusicaljéről, a magyar Woody Allen bemutatkozásáról, és a világ legelső festményfilmjéről sem, ami Van Gogh életét és halálát meséli el.

Az idén szeptember 8. és 17. között rendezik meg a CineFestet, amelynek szervezői még az előző évek izmos programjára is rálicitáltak, és olyan változatos műsort állítottak össze, ami minden filmrajongónak tartogat valamilyen meglepetést. Elhozzák nekünk a Sundance idei kedvencét, a Brigsby mackó-t (Brigsby Bear), Robert Pattinson pörgős thrillerét, amit nyolcperces ováció fogadott Cannes-ban, és egy brutálkemény westernt, ami sokkolta a nézőket a velencei filmfesztiválon, és ezt a sok filmcsemegét ráadásul ingyen nézhetjük meg a borsodi megyeszékhelyen.

A különleges vetítésekről és a fesztivál sztárvendégeiről később számolunk be, de azt már most összeírtuk, mire fogunk beülni a versenyprogram és a Kitekintő szekció filmjei közül. Ki nem hagynánk Brigsby mackó-t, a Saturday Night Live-os Kyle Mooney agymenését, ami egy fogva tartott, különc fiúról, és az egyedül a számára gyártott tévésorozatról szól. A film állítólag olyan, mintha Michel Gondry képzelné el az apokalipszist, és a Tekerd vissza, haver! óta ez az édesbús indie beszél a legszebben a kreativitásról, a rajongás természetéről, és arról, hogyan formálja személyiségünket a popkultúra.

Ha ezek után még nem teltünk el szürreális filmélménnyel, akkor a Jeannette: Jeanne D’Arc gyermekkorá-ra váltunk jegyet, amiben a korábban nézőbüntető művészfilmeket, mostanában bizarr komédiákat forgató Bruce Dumont a breakcore, a death metal és a klasszikus barokk zene stílusjegyeit ötvöző dalokban meséli el Jeanne D’Arc politikai és vallási öntudatra ébredését.

Elszállt pillanatokra számítunk az elsőfilmeseket támogató filmalapos Inkubátor Program legelső filmjében, a Hetedik alabárdos-ban is, amiben a magyar Woody Allenként aposztrofált Vékes Csaba a magyar színházi élet díszletei mögé les be, hogy szatírát faragjon az ott zajló őrületből.

Felejthetetlen színészi alakításokért a Szívritmuszavarok-ra (Arrhythmia: egy kiégett orosz mentős megrázó összeomlása a Dardenne testvérek filmjei nyomán), a Lady Macbeth-re (a szerelem nélküli házasságban fuldokló nő kitörése az orosz kisregény, a Kisvárosi Lady Macbeth alapján), és A bosszú angyalá-ra (M.F.A.) ülünk be, amelyben Clint Eastwood lánya, Francesca Eastwood vesz módszeresen revansot a férfiakon, akik lányokat erőszakolnak a campusán.

A film az egyetemi nemi erőszak kultúráját szedi szét a Bosszúvágy és a Köpök a sírodra kíméletlen ötvözeteként, és mi kíváncsian várjuk, felnő-e édesapja örökségéhez Francesca Eastwood, akire a Fargo harmadik évadának Los Angelesben játszódó, zseniális harmadik részében figyeltünk fel.

Nézőpróbáló élménnyel a részben a borsodi fagyban és sárban forgatott holland western, a Megtorlás (Brimstone) csalogat Miskolcra, amelyben Guy Pearce őrült prédikátorként terrorizálja Dakota Fanning néma szolgáját és korbácsolja véresre a feleségét játszó Carice van Houtent (vagyis a Vörös Papnőt a Trónok harcá-ból), Kit Harrington (Havas Jon) pedig egy hurokkötéllel fojtja meg ellenfelét egy budiban.

Másképp, de szintén súlyos perceket tartogat az A Ciambra, amivel Jonas Carpignano az utóbbi évek legjobb menekültfilmjét, a Mediterráneum-ot folytatja, és egy 14 éves roma fiú beavatástörténetét meséli el olyan kendőzetlenül és valósághűen, hogy a filmet producerként támogató Martin Scorsese is úgy érezte, ott él az elszegényedett romacsaládokkal az olasz társadalom peremén.

Aki kedveli a művészportrékat és a sajátos filmkísérleteket, annak a Loving Vincent-et ajánljuk, aminek minden egyes képkockája egy Van Gogh stílusában készült olajfestmény, aki viszont az adrenalinvonaton robogna tovább, az Robert Pattinsont nézze a neonfényekbe áztatott, film noiros Jólét-ben (Good Time), amint kattant bankrablóként fut versenyt az idővel, hogy kiszabadítsa mentálisan sérült öccsét a börtönből.

Cannes-ban imádtuk a filmet és a pulzáló, elektronikus soundtrackjét, és Miskolcon is ugyanerre készülünk. De hasonló terveink vannak a Kitekintő szekcióban vetített A négyzet-tel (The Square) is, Cannes polgárpukkasztó szenzációjával, ami az Arany Pálmát és a mi elismerésünket is elnyerte a rangos filmfesztiválon, mivel Robert Östlund (Lavina) bizarr és metszően aktuális filmjében szórakoztató görbe tükröt tartott az európai művészvilág elé.

A Kitekintőben Stephen Frears legújabb kosztümös drámáját, az öreg Viktória királynő (vélhetőleg Judi Dench örömjátéka) és egy fiatal indiai írnok barátságáról mesélő Viktória királynő és Abdul-t, valamint Richard Gere új filmjét, a kacifántos című Norman: Egy New York-i fixer mérsékelt tündöklése és tragikus bukásá-t érdemes még elcsípni.

De bármire is áldozza idejét a Cinefesten, egy filmet semmiképpen ne hagyjon ki: az utóbbi idők legszebb romantikus alkotását, a Columbus-t, amely szerintünk „gyönyörű esztétikai élményt nyújt, képkockái nyugalmat árasztanak, és a természetes, hiteles romantika iránt vágyakozók is szeretni fogják”. Ha pedig ez se lenne elég, még egy régi oximoront is megfejt, és elárulja, hogyan lehet építészetre táncolni, rejtelmesen, romantikusan.

A szeptember 8-án induló Jameson CineFest teljes programját itt böngészheti át.