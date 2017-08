Ezt a napot csak David Hasselhoff zseniális diszkószámával lehet feldobni

A galaxis őrzői-t elképzelni sem lehet az űrutazó főhős, Peter Quill retró válogatáskazettái nélkül, amikre nemcsak pompás akciójeleneteket lehet vágni, de bulizni is nagyokat lehet, ahogy azt bébi Groot is teszi a szupervicces folytatás nyitójelenetében. Az elárvult Quill számára sokat jelentenek ezek a VH1-os dalok, a kazettát rákos édesanyjától kapta, az iskolában pedig azt hazudta a többieknek, hogy David Hasselhoff az apja, csak nem ér rá vele foglalkozni, mert a Knight Rider-t forgatja. Ami még mindig hihetőbb, mint az igazság, miszerint az apja egy élő planéta, aki Kurt Russell képét ölti magára, ha szocializálódni akar.

Hasselhoffnak egy vicces cameója is akadt A galaxis őrzői 2 csúcspontján, a soundtracken pedig egy eredeti dalt is elrappelt, a Guardians’ Infernó-t, amihez most egy csodálatosan pszichedelikus klipet is készítettek. A video a diszkó aranykorába repít vissza minket, amikor még szexi volt a pornóbajusz és a kecskeszakáll, egy ruhát pedig csak akkor lehetett felvenni a buliba, ha elég flittert aggattak rá.

Zseniális stílusparódia a Guardians’ Inferno, amit nem lehet elégszer megnézni. Jelenleg nem is tudjuk még eldönteni, hogy Dave Bautista angyalszárnyakban elpengetett gitárszólója, vagy a csálé mozdulatokkal táncoló robotfigura a kedvencünk. A klipben A galaxis őrzői sztárjai, Chris Pratt, Zoe Saldana, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff és Sean Gunn is felbukkannak, James Gunn rendező pofaszakállas dobosként cameózik, és persze láthatjuk egy pillanatra a Marvel atyját, Stan Lee-t is.

Bár az előadó a David Hasselhoff and The Sneepers, a dalt Gunn és a film zeneszerzője, Tyler Bates írta, a Star Warskiválóan diszkósított főtémájára adott válaszként. A klip A galaxis őrzői vol. 2. DVD- és Blu-ray megjelenését reklámozza, a dalszövege elolvasható itt, gondolatainkat pedig egy kommentelő összegezte a legjobban, aki azt írta James Gunn Facebook oldalára: „El tudom képzelni, hogy erre a számra görkorcsolyázzak a diszkóban.”