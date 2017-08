Nem hittük volna, hogy pont ez a film robbant kasszát nálunk

Az amerikaiak mellett a magyarokat sem tartották távol A Setét Torony vetítéseiről az egyöntetűen negatív kritikák, és elég sokan szavaztak bizalmat az Idris Elba és Matthew McConaughney főszereplésével készült fantasy-nek ahhoz, hogy semmiképp se számítson bukásnak. Nálunk közel 30 ezren döntöttek úgy, hogy a hétvégén nem a vízparton, hanem A Setét Torony vetítésén hűsölnek egyet, amiben a legmeglepőbb az, hogy a Stephen King-adaptáció ezzel a számmal sem tudta megkaparintani az első helyet a hétvégi magyar nézettségi listán.

Nagy meglepetésre ugyanis a legtöbben a Minden, minden című tinifilmre ültek be, amelyben egy immunhiányos fiatal lány esik szerelembe a szomszéd fiúval, merészkedik ki életében először a lakásból, és próbálja meg kiélvezni az életét. A kritikák ettől is eltanácsolták volna a nézőket, a tinirománcot sterilnek és hiteltelennek, a párbeszédeket giccsesnek találták (mi ajánlottuk), de nem sikerült meggyőzniük a sikerregény rajongóit, hogy kihagyják a filmet.

A Csillagainkban a hiba még alig több mint ötezer nézőt vonzott a mozikba az első hétvégéjén, de ezek szerint sikerrel ágyazott meg a beteg tinédzserekről szóló romantikus melodrámák egyre gyarapodó sorának, mert a Minden, minden olyan számokat produkált, amire egy hollywoodi szuperprodukció is büszke lehetne.

A lista további része a várakozásoknak megfelelően alakult, továbbra is Christopher Nolan II. világháborús élményszimulátora, a Dunkirk, Luc Besson beelesdézett Avatar-ja, a Valerian, Dwayne Johnson aktuális vígjátéka, a Baywatch, és a legutóbbi Gru-film érdekelte legjobban a magyarokat. A halandzsázó minyonok pezsgőt is bonthatnak, ugyanis a Gru 3 átlépte a félmilliós határt a hétvégén, és ezzel továbbra is a legnézettebb idei film a magyar mozikban.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Minden, minden (44 889 / 44 889)

2. A Setét Torony (29 467 / 29 467)

3. Dunkirk (19 560 / 130 610)

4. Baywatch (19 567 / 231 242)

5. Valerian és az ezer bolygó városa (16154 / 105 261)

6. Gru 3 (18 644 / 507 416)

7. Pókember: Hazatérés (7 438 / 169 753)

8. A majmok bolygója: Háború (5 469 / 88 501)

9. Atomszőke (5 681 / 21 668)

10. Dzsungel-mentőakció (3 909 / 12 250)