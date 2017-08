Újabb bőrt nyúznak le Bőrpofáról, ezúttal a láncfűrésszel gyilkoló kannibál eredettörténetét viszik vászonra.

A mentálisan sérült redneckfiú, aki szereti maszkként hordani az áldozatai arcát, épp azért volt olyan félelmetes A texasi láncfűrészes mészárlás-ban, mert nem lehetett belesni az álarca mögé, és fogalmunk se volt, ki lehet ő valójában. Bőrpofának nem volt személyisége, maszkja mögött a semmi tátongott.

Tudja ezt a Leatherface forgatókönyvét író Seth M. Sherwood is, és ígérete szerint megpróbálja ehhez tartani magát, miközben elmeséli, hogyan született meg a legendás sorozatgyilkos. Lehetetlen vállalkozásnak tűnik, de már csak azért is bízunk a projektben, mert az a francia páros (Alexandre Bustillo és Julien Maury) rendezte, akik A betolakodó-val (Á l'intérieur) egyszer már tönkretették az idegeinket. Azt a sokkolóan kegyetlen filmjüket pár éve meg is választottuk a francia újhullámos horrorok legjobbjának.

A Leatherface-hez már két előzetest is közzétettek, az első, cenzúrázatlan verzió értelemszerűen a film erőszakosságára és a sivár délvidéki életre helyezte a hangsúlyokat, a másodikból pedig a cselekmény bontakozik ki. Az eseményeket az katalizálja, hogy egy tehénfejbe öltözött srác megöli a seriff lányát, aki a Sawyer család fiát gyanúsítja a gyilkossággal, és be is záratja egy elmegyógyintézetbe. A fiú tinédzserré cseperedve megszökik három társával együtt, és egy ápolónőt is magukkal visznek túsznak.

A Leatherface a rendezők elmondása szerint egy „brutális és nihilista road movie lesz”, melynek végére valamelyik szökött elmegyógyintézetisből a legendás Bőrpofa válik. Az ne zavarjon senkit, hogy egyszer már készült előzményfilm A texasi láncfűrész mészárlás-hoz, mert azt természetesen figyelmen kívül hagyják az alkotók. A texasi láncfűrészes mészárlás: A kezdet a 2003-as remake-hez kapcsolódott, a Leatherface viszont az 1974-es eredetihez fog.

A Bőrpofa gyermekéveiről szóló film október 20-án kerül limitált moziforgalmazásba Amerikában, magyar bemutatóról sajnos nem tudunk.