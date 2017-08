Kiderült, hová tűnt Jim Carrey

Jim Carrey az elmúlt években elvonultan alkotott, most egy videóban leplezte le, milyen elképesztő dolgokat hozott össze a tudtunkon kívül.

Az elmúlt években ritkán láthattuk Jim Carrey-t. A Dumb és Dumber kettyó óta csak két filmben szerepelt, és azokat se mutatták be nálunk, a hírekbe inkább a depressziója, a szakálla és egykori barátnője öngyilkossága révén került be. Nemrég viszont elárulta, hol töltötte az idejét mostanában: a New York-i festőstúdiójában.

Bár eddig se titkolta, hogy a színészet mellett másik szenvedélye a festészet – elvitte már alkotóműhelyébe Jerry Seinfeldet, és rajzolt graffitivel Ellen DeGeneres padlójára –, de a napokban egy hatperces dokumentumfilmet is feltöltött a netre, amiben minden eddiginél mélyebben vall a festészethez fűződő viszonyáról.

Carrey hat éve, szerelmi bánatában kezdett festeni egy különösen szürke New York-i télen, amikor úgy érezte, több szín kell az életébe. Megszállottan alkotott, a képek az egész lakását ellepték, ha megéhezett, a festményekről evett. A festés számára terápia, felszabadítja a bűntudat és az aggodalmak alól. Jimmy Fallonnak még azzal viccelődött pár hónapja, hogy néha csak egy évvel később, a terápiáján jön rá, mit is festett, de a dokumentumfilmben komolyabb hangnemet ütött meg.

„A festmények színei elárulják, mit szeretek. Megismerheted a lelki életemet a néhányukban rejlő sötétségből, és megtudhatod, mit akarok elérni a néhányukban rejlő világosságból” – mesélte a színész, majd hozzátette: „A függetlenséget és a szabadságot szeretem [a festésben]. Hogy senki nem mondja meg, mit csináljak.”

Megértjük: egy színésznek ez tényleg felszabadító lehet. Talán ezért is fest olyan sok színész Johnny Depptől Anthony Hopkinson át Sylvester Stalloné-ig. De most már azt is tudjuk, hogy közülük Jim Carrey a legtehetségesebb. Képei vibrálnak, tele vannak meglepő képzettársításokkal: Carrey festőként a szabályokat inkább megszegni szereti. Érdemes megnézni a kisfilmet, mert intim közelképet kapunk alkotás közben egy hollywoodi sztárról, aki őszintén vall arról, milyen szerepet tölt be az életében a művészet, és jó néhány festményét is szemügyre vehetjük.

„Jim Carrey egy nagyszerű karakter, és örülök, hogy én kaptam meg a szerepet, de már nem így gondolok magamra” – mondta májusban Jimmy Fallon talkshowjában a színész, aki az elmúlt években kivonult a reflektorfényből, és azt se bánná, ha ott kéne hagynia a szórakoztatóipart. Nagy vígjátékban nem vállalt szerepet mostanában, de létrehozta a hetvenes évek stand-upos világába kalauzoló I’m Dying Up Here című sorozatot, szabadidejét pedig a festésnek szentelte.

Néha szobrászkodik, és bábozni is szeret. Pár éve szintén Fallon vendégeként mutatta be a Jeff Danielsről készített bábját. Daniels egy forgatás miatt nem ért rá elmenni vele a Dumb és Dumber kettyó sajtókörútjára, ezért hasbeszélő bábot faragott színésztársából, és azzal szórakoztatta a nézőket és az újságírókat.