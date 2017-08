Jennifer Lawrence folyamatosan retteg, amióta ellopták a pucér fotóit

Őszintén beszélt a színésznő arról, hogyan hatott rá a netes szexuális bűncselekmény, de a friss kapcsolatáról is megnyílt az interjúban, és elárulta azt is, hogyan vészelt át egy pánikrohamot a Kardashianekkel. middle off 666 333

Jennifer Lawrence és Darren Aronofsky egy rejtélyes és nyomasztó pszichothrillert hozott össze, az anyám! állítólag egy szép, de brutális allegóriája lesz a párkapcsolatoknak. Aronofsky a Fekete hattyú után megint egy zilált női elmébe ereszkedik le, és ezzel lehetőséget nyújt Lawrence-nek, hogy olyat alakítson, amilyet nem láttunk tőle korábban.

„Sötétebb helyre kellett mennem, mint eddig bármikor, és nem tudtam, hogy vissza tudok-e térni onnan sértetlenül” – mondta a színésznő a Vogue izgalmas portrécikkében, amit teljes egészében elolvashat itt. Lawrence valóban nem úszta meg sérülés nélkül a forgatást: az egyik jelenetnél bepánikolt, és olyan gyorsan kapkodta a levegőt, hogy kiugrott az egyik bordája. „Végül oxigénre kötöttek. Éppen oxigéncsövek álltak ki az orrlyukamból, amikor Darren odajött hozzám: „Életlen lett a jelenet, újra kell vennünk.” Én csak annyit mondtam: „Na menj a fenébe!”.

Hogy a színészek a lehető legtöbbet kihozzák magukból a nyugtalanító pszichohorror forgatásán, arról egy három hónapos próbafolyamattal gondoskodott Aronofsky, de a stáb mással is kedveskedett a reality műsorokért rajongó Lawrence-nek. A forgatáson felállítottak neki egy sátrat, ahol megállás nélkül ismételték A Kardashian sztori epizódjait, a falakat a celebek fotóival plakátozták ki, a színésznő ide vonult vissza, ha pihenésre volt szüksége.

„Figyelheted egy másik ember életét, és olyanokat mondhatsz, hogy „Nyilvánvaló, hogy nem kéne hozzámenned ahhoz a sráchoz”, és ettől Istennek érzed magad fél órára” – magyarázta a színésznő, miért szereti ezeket a műsorokat.

Lawrence egyébként azért is lehetett ilyen lezser a rendezővel, mert egyrészt ő mindenkivel ilyen természetesen viselkedik, másrészt a forgatás után randizni kezdtek, és jelenleg is egy párt alkotnak. A színésznő a kapcsolatukról is őszintén beszélt a Vogue-nak: „Voltam olyan kapcsolatokban, amikben egyszerűen össze voltam zavarodva. Vele viszont sosem érzem magam zavarodottnak” – mesélte a színésznő, aki művészként is felnéz Aronofsky-ra, fantasztikus apának tartja (a rendezőnek van egy 11 éves kisfia egykori élettársától, Rachel Weisztől), és még azt is elnézi neki, hogy a Harvardra járt („Nem szeretem a harvardosokat, mert két percig se tudnak létezni anélkül, hogy megemlítenék, hova jártak egyetemre – de ő nem ilyen.”).

A színésznő azt sem titkolta, hogy még mindig kísérti az a bűncselekmény, amikor három évvel ezelőtt egy hacker sok más hírességgel együtt az ő icloudos biztonsági mentését is feltörte, és felrakta a netre a meztelen fotóit.

„Ijesztő, amikor úgy érzed, az egész világ megítél téged. Szerintem az emberek annak látták az esetet, ami volt: egy szexuális bűncselekménynek, de ennek ellenére sem tudtam megszabadulni ettől az érzéstől. Ha tökéletes vagy, akkor nem okoz gondot, ha folyamatosan megsértik a privátszférádat. Ha viszont ember vagy, akkor borzasztó. Ha felhív a sajtósom, rögtön arra gondolok, hogy „Istenem, mi történt?” Még akkor is, ha éppen semmi különös. Egyfolytában arra várok, hogy újra rám támadjanak.”