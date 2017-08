Tökéletes közös szelfit lőtt Mila Kunisékkal egy magyar srác

Jó szelfit lőni egy hollywoodi sztárral szinte lehetetlen küldetés, egy magyar srácnak most mégis összejött a bravúr a Margit-hídon. Megnevettette a sztárpárt, és még Aston Kutchernél is jobban nézett ki.

Jó szelfit csinálni a barátainkkal is kihívás, ha kettőnél több ember van a képen, hát még olyan hírességgel, akinek a közelében megremeg kicsit a térdünk. Kikerülhetetlen a bénázás, mellényomunk, amikor fotózni kéne, a szembejövő járókelő meg persze életlen képet csinál. És ha abszolváljuk is a feladatot, még mindig ott van az idétlen vigyor, amit nem sikerült időben letörölni az arcunkról.

Ha gyerekek vagyunk, az is előfordulhat, hogy elsírjuk magunkat a meghatódottságtól, mint ez a cuki kislány a Comic-Conon, amikor magával a Csodanővel, Gal Gadot-val találkozott; ha pedig felnőttek, akkor marad az örök elégedetlenség, hogy a sztár mindenhonnan jól fotózható – ezért is ő a sztár –, nekünk pedig pont a rossz profilunkat sikerült lekapni a fotóval.

Erre pedig jön egy magyar srác, és megcáfol mindent, amit eddig leírtunk, és olyan tökéletes szelfit készít az éppen Magyarországon forgató Mila Kunisszal, és férjével, Ashton Kutcherrel, mintha ősrégi haverok lennének, és épp csak leugorottak volna kocogni a Margitszigetre.

A képen - amit a Nők Lapja Café posztolt - mindhárman nevetnek, mintha épp egy jó viccet sütöttek volna el, a magyar fiú pedig jobban jön ki a nyitott szájjal nevetős pózból, mint Ashton Kutcher, akinek arcát ezúttal leárnyékolja az elmaradhatatlan baseballsapkája.

A sztárpárnak azért is lehetett ilyen jó a kedve, mert tegnap ünnepelték Mila Kunis 34. születésnapját. Budán bérelt családi házukból indultak, először a Margitszigetre mentek levegőzni, majd bementek a belvárosba, és a bulinegyed közepén fekvő Vintage Gardenben ettek egy jót. A Vintage Garden a Dob utca 21. szám alatt található, az Ellátóház szomszédságában, kb. félúton a Lámpás és a Fekete Kutya között, és egy hangulatos, romantikus bisztró, Kutcherékról pedig tudni lehet, hogy szeretik étteremben ünnepelni a születésnapokat.

Tegnap az is kiderült, hogy EDM-popra is szeretnek ugrálni, vasárnap ugyanis megint a Szigeten buliztak. Csütörtökön Wiz Khalifa koncertjén lazultak egy jót, vasárnap a The Chainsmokers-re táncoltak a Nagyszínpaddal szembeni toronyban, leginkább poénból. Érdemes megnézni az erről készült videót, Kutcher mozdulatait tanítani kéne: a színész úgy táncol, mint a kisgyerek, aki megkapta a régóta várt ajándékát, és most nem tudja eldönteni, hogyan örüljön neki. De a pofozós figura is jól megy neki.

A videóból úgy tűnik, a koncert után távoztak a Szigetről, és nem mentek át a Chainsmokerst felfedező Steve Aokira szeletelni, és azt sem nézték meg, milyen volt a magyar hip-hop a kilencvenes években, pedig az Animal Cannibals biztos szívesen elmagyarázta volna nekik. Kifelé menet még készítettek pár szelfit a kordon szélén álló szerencsésekkel, de azok biztos nem sikerültek olyan jól, mint a Margit-hidas srácé.

Ashton Kutcher az Instagramra is posztolt egy képet a The Chainsmokers-koncertről: