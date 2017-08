Már nem Jennifer Lawrence a világ legjobban kereső színésznője

Kétségtelenül Jennifer Lawrence a legnépszerűbb fiatal színésznő manapság, de idén nem ő kereste a legtöbbet Hollywoodban. A Forbes listája szerint Emma Stone 26 millió dollárt tehet zsebre (mínusz az adó), míg Jennifer Lawrence 24-et (az anyám!-ért, a Vörös veréb-ért és a Dior-reklámokért), kettejük közé pedig Jennifer Aniston fért fel a dobogóra, aki a Jóbarátok jogdíjaiból, és különböző reklámokból 25 és fél milliót keresett. Tavaly és tavalyelőtt még Jennifer Lawrence állt az első helyen.

A Vanity Fair arra is emlékeztet, hogy a franchise-ok korában kétféleképpen kaphat jó pénzt egy színész: vagy az arca lesz egy franchise-nak, és a folytatásokban felsrófolja az árát (mint Lawrence, aki tavaly részben Az éhezők viadala utolsó részének köszönhetően keresett 46 milliót), vagy szolidabb fizetésért cserébe részesedik a bevételből, és a film óriási siker lesz (így keresett közel 70 millió dollárt Sandra Bullock a Gravitáció-val). Emma Stone a második módszerrel mászhatta meg a listát, a Kaliforniai álom-ért nem kaphatott nyolc számjegyű összeget, de a musical 445 millió dolláros sikereiből szép részesedést hasíthatott ki magának.

Az elmúlt években Jennifer Lawrence és Emma Stone is felszólalt a férfi és női színészek fizetéskülönbségei miatt. Stone nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy a múltban több férfi színésztársa is vállalta, hogy kevesebb pénzért dolgozzon a filmben, csak hogy ugyanannyi pénzt kapjanak, ami az egyenlőség mellett azért is fontos, hogy a későbbiekben jobb pozícióból alkudhassa ki a fizetését a színésznő.

Stone-t a Kaliforniai álom mellett egyébként a Battle of the Sexes című filmben láthatjuk idén, amiben a nők egyenlő bérezéséért is harcoló feminista teniszbajnokot, Billie Jean Kinget alakítja, aki felemelte a szavát, hogy a női teniszezők ugyanakkora összegű jutalmat kapjanak a bajnoki címért, mint a férfiak.

A legjobban kereső színésznők listája 2017-ben (adózás előtt):