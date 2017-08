A Simpson család már öt éve megjósolta a Pappa piát

Pedig akkor még nem is tudták, hogy a régi animátoruk, Csupó Gábor rendezi majd.

A Simpson család már nem olyan kreatív, mint fénykorában, de néha azért megvillan benne a zsenialitás – és a jóstehetség is. A 24. évad nyitóepizódjában évekkel megelőzték a korukat, és már 2012-ben a Pappa piá-val viccelődtek – persze nem a sokakat érdeklő magyar zenés vígjátékkal, hanem az ABBA-film folytatásával, ami egyébként már készül, csak épp Mamma Mia: Here We Go Again! címen.

Az Álom Spuckler kivitelben című epizódben Bart a saját Pop, csajok satöbbi-jét játssza el: rájön, hogy sosem tudta megtartani huzamosabb ideig a barátnőit, ezért elgondolkodik, hol szúrta el a kapcsolatokat, majd rábeszéli a családját, hogy utazzanak el New Yorkba, és kutassák fel Mary Spucklert. (A rész egyébként tele van sztárcameókkal, Bart exeinek hangját ugyanis megint Zooey Deschanel, Sarah Michelle Gellar, Anne Hathaway, Natalie Portman és Sarah Silverman adja.)

Miközben Bart és Mary újra egymásba habarodnak, Marge-ék próbálják spórolósan kiélvezni New Yorkot. Így jutnak el a Pappa pia!-ra, amire pár dollárért szeretnének jegyet váltani, de annyiért csak rossz kilátással bíró helyet kapnának („második emeleti balkon, takarással, mosdó nélkül, és vészhelyzet esetén maguknak kell izzót cserélni a reflektorban”).

„A sztori folytatódik, az ABBA-nak van még elég dala” – ezzel reklámozzák a Broadway-musicalt, amit végül nem néznek meg a citromszínű rajzfilmfigurák, de úgy tűnik, az amerikaiak is értették a magyar szóviccet a Pappa pia!-ban, a papa ugyanis egy pezsgőspoharat szorongat a kezében. Mi viszont még szélesebben mosolyoghatunk, hiszen plusz csavart ad a viccnek, hogy a Pappa pia rendezője, Csupó Gábor A Simpson család első három évadának animálásával szerzett magának hírnevet.

Az epizódot egyébként 2012. szeptember végén adta le az amerikai Fox tévécsatorna, nálunk pedig fél évvel később, márciusban sugározták, amikor Csupó már több mint húsz éve nem dolgozott A Simpson család-ban, így nem valószínű, hogy innen pattant volna ki a magyar musical címötlete.