Jennifer Lawrence Miskolcon árulja el a legféltettebb titkát

A Jameson CineFest versenyprogramjából az év legrejtélyesebb filmje sem maradhatott ki. Megtudtuk, mikor nézheti meg először Jennifer Lawrence és Darren Aronofsky különleges thrillerét, az anyám!-at.

Jennifer Lawrence megőrjít minket ezzel a várakozással. Új filmje, az anyám!, amit aktuális élettársával, a Rekviem egy álomért és a Fekete hattyú rendezőjével, Darren Aronofsky-val forgatott, szeptember közepén kerül az amerikai mozikba, nálunk viszont több mint egy hónappal tovább, október 19-ig kell várni a bemutatóra, és ha ez nem lenne elég a pechből, valószínűleg a velencei filmfesztiválon sem tudjuk majd elkapni a borzongatónak ígérkező pszichológiai thrillert.

Már éppen azon gondolkodtunk, mikor ugorjunk át Ausztriába meglesni ezt az izgalmas rejtélyt a magyar premier előtt, amikor azt a szenzációs fülest kaptuk, hogy az anyám!-at is vetíteni fogják a miskolci CineFest már eddig is ütős versenyprogramjában. Mi már elő is kaptuk egy elnyűtt cipőnket, mert tuti, hogy le fogják taposni a lábunkat szeptember 11-én este, amikor műsorra tűzik Jennifer Lawrence várva-várt filmjét Miskolcon – ráadásul ingyen. Óriási bravúr a CineFest szervezői részéről, hogy a velencei és torontói premierek után első fesztiválként csípték meg az anyám!-at, ráadásul még az amerikai premier előtt.

Azért is fontos, hogy minél előbb lássuk a különleges hangulatú paráztatást, mert úgy szeretnénk beülni a filmre, hogy minél kevesebbet tudunk róla. Nem véletlen, hogy pár héttel ezelőttig még egy előzetest sem publikáltak róla, és az sem, hogy továbbra sem tudjuk, pontosan miről fog szólni az anyám!.

Arronofsky is tudja, hogy manapság, amikor az előzetesekben és interjúkban az egész filmet elmesélik előre, már nem hagyjuk meglepni magunkat a moziban. Kiveszőben van az a varázslatos filmélmény, amikor csak egy cím, rendező vagy megérzés alapján választottunk valamit a műsorból, és elvárások nélkül adtuk át magunkat a történetnek.

Aronofsky is úgy gondolja, hogy az anyám!-ra minimális tudással érdemes beülni. „Ebben a filmben a meglepetés lesz a legjobb. Egészen biztos, hogy ez a legnagyobb hullámvasút a parkban. Csak akkor szálljon fel rá, ha hajlandó együtt utazni vele” – titokzatoskodott a rendező az Entertainment Weekly-nek.

Aronofsky azt is elárulta, hogy a történet rekordsebességgel bukott ki belőle. A korábbi forgatókönyveivel évekig molyolt, és nagyon irigyelte azokat a dalszerzőket, akik pár perc alatt előálltak a tökéletes dallal, de most neki is összejött a mutatvány, az anyám!-at ugyanis „lázálomban” írta meg egy hosszú hétvége alatt. Talán mert a korábbi filmjeivel ellentétben most nem egy gondolatot, hanem egy érzelmet járt körbe.

Az előzetesből azt is leszűrtük, hogy az Oscar-jelölt rendező megint egy női elme labirintusába száll alá, és azt figyelhetjük majd, ahogy Jennifer Lawrence egyre beljebb merészkedik az őrület folyosóján, miután váratlan látogatók (Michelle Pfeiffer és Ed Harris) érkeznek a férjéhez (Javier Bardem). Aronofsky az EW-nek aláhúzta a nyilvánvalót, miszerint szellemiségében ez a filmje áll a legközelebb a Fekete hattyú-hoz, és azt sem tagadta, hogy a feszültség felkeltéséhez a thrillerek és a home invasion filmek hatáselemeit is segítségül hívta.

