Mi már tudjuk, kiért fog rajongani a Star Wars 8-ban!

Nincs Star Wars-film cuki droid nélkül. Legutóbb BB-8-et zárhattuk a szívünkbe Az ébredő Erő-ben, ahol az agilis robot méltó társa volt Rey-nek, és gyorsasága révén az akciókban is részt vett. De épp itt volt az ideje, hogy a Lucasfilm egy vagány droidot is színre léptessen, hogy azoknak is legyen kedvenc robotjuk, akiket Luke Skywalker helyett mindig is Darth Vader nyűgözött le. A Marvel Star Wars-képregényeiben ugyan láthattuk már C-3PO és R2-D2 gonosz klónját, de most végre filmen is kap az egyik kedvenc droidunk egy gonosz ikertesót.

Az utolsó Jedik-ben mutatkozik be BB-9E, ami elsőre BB-8 kiköpött másának tűnik, bár szögletesebb a fejrésze, éjfekete, mint a sötét nagyúr, és még véletlenül sem csiripel. Ha minden igaz, Snoke fővezér csillagrombolóján teljesít majd szolgálatot – az a munkája, hogy karbantartsa az Első Rend űrhajóit –, és nagy valószínűséggel Kylo Ren mellé fog csapódni a filmben.

Mint sok más Star Wars-figurát, a gonosz droidot is játékként ismerhetjük meg először. A Sphero nevű cég forgatott róla egy ötletes videót, amelyben BB-9E az árnyékban osonó Michael Myersként próbálja elrontani a másik két droid szórakozását. A Sphero okostelefonnal irányítható játékdroidokat gyárt, amik reagálnak az emberi beszédre, állítólag adaptálódnak a tulajdonos személyiségéhez, így a gyerekeknek és a gyereklelkű felnőtteknek már a hétköznapokban sem kell nélkülözniük a hűséges robotok társaságát.

Legszórakoztatóbb funkciójuk, hogy Star Wars-filmeket is lehet nézni velük, és élethűen reagálnak a történésekre, de ennek borsos ára van: a BB-8 130, a BB-9E 150, R2-D2 pedig 180 dollárba kerül. A mozi ennél jóval olcsóbb, ott maximum kétezer forintért nézhetjük meg december 14-től, milyen fenyegetően gurul BB-9E Kylo Ren oldalán.