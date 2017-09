Lenyűgöző horror lehet az aranyos Disney-meséből

Guillermo del Toro nagy visszatérését ünnepli a velencei és a telluride-i filmfesztivál, de ő már Pinokkióval paráztatna.

A velencei filmfesztiválon debütált Guillermo del Toro hidegháborús horrorrománca, a The Shape of Water, amivel állítólag újra csúcsformába lendült a horrorzseni. A kritikusok nem spórolnak az elragadtatott jelzőkkel, többségük Del Toro legjobb filmjének tartja A faun labirintusa óta, amelyben mesterien oltja be a szörnyfilmek romantikáját a hidegháborús filmek paranoiájába, és egy varázslatos románcot bont ki, aminek az erotikus kisugárzása sem utolsó. Ez már csak azért is érdekes, mert a hatvanas években játszódó The Shape of Water-ben a kormánylabor néma takarítónője egy fogva tartott halemberbe szeret bele, akin a CIA titokban kísérletezik.

Ideje volt már, hogy újra magára találjon a mexikói filmrendező, hiszen a Tűzgyűrű és a Bíborhegy többeknek csalódást okozott, nem volt elég, hogy csupán a látvánnyal babonázott meg minket Del Toro. És talán arra is jó lesz a pozitív fogadtatás, hogy támogatót találjon évek óta fejlesztett animációs filmjéhez.

Guillermo del Toro legendásan sok filmtervet dédelget Az őrület hegyén című Lovecraft-adaptációtól a mexikói pankrátorokról és vámpírpolitikusokról szóló Silver-ig, de a legtöbbet talán a Pinokkió-ról lehetett olvasni az elmúlt években, amit tíz éve akar összehozni. A Tűzgyűrű után úgy tűnt, le is forgatja a stop motion animációt Tom Waitsszel, Daniel Radcliffe-fel és Christopher Walkennel a szinkronszerepekben, és A fantasztikus Róka úr animációs rendezőjének, Mark Gustafsonnak a segítségével, de végül egyik hollywoodi stúdió sem adott rá elég pénzt.

A The Shape of Water sajtótájékoztatóján elárulta a rendező, hogy a nehézségek ellenére továbbra is szeretné elkészíteni különleges Pinokkió-filmjét. „Már megvannak a bábok, kész a dizájn. Amikor bejelentettem a filmet, sokan felhívtak, én meg azt mondtam, „Oké, de ez Mussolini hatalomra kerülése alatt játszódik, ez egy antifasiszta Pinokkió”, mire letették a telefont. Ha valakinek van 35 millió dollárja, és boldoggá akar tenni egy mexikóit, itt vagyok!”

Del Toro pár évvel ezelőtt a Deadline-nak fejtette ki, hogy ő sötétebb és ijesztőbb filmet forgatna Carlo Collodi meséjéből, mint a Disney, és ez csak részben magyarázható azzal, hogy a fasizmus idején játszódna a történet. „A Kék Tündér valójában egy halott lány szelleme. Pinokkiót fura éber álmok gyötrik fekete nyulakról: mondhatni hallucinál. Pinokkió szerencsétlen balesetei nálunk sokkal félelmetesebb lennének, többször halálközeli helyzetbe kerülne. De fontos, hogy ezek ne tűnjenek öncélúnak, mert a történet tele van humorral és szépséggel. Pinokkió nagyszerű karakter, aki tisztasága és ártatlansága révén tud túlélni egy sivár környezetben, amit rablók és tolvajok népesítenek be, és úgy emelkedik ki a sötétségből, hogy a lelke érintetlen marad.”

Az elmúlt években a Warner is megpróbált összehozni egy Pinokkió-filmet Robert Downey Jr.-ral, amihez Tim Burtont, Paul Thomas Andersont és Ron Howardot is megkörnyékezték (egyelőre kevés sikerrel), most pedig a Disney szeretne készíteni egy élőszereplős Pinokkió-t Sam Mendes rendezésében. Valószínűleg egyik se lenne olyan érdekes, mint Guillermo del Toro verziója, akinek túlburjánzó fantáziájához és romantikus horrorstílusához tökéletesen passzolna az animációs forma. Ezt bizonyította legutóbb a Trollhunters című sorozatával is: a mágikus talizmán hatására trollvadásszá váló kisfiú meséje a Netflix legnézettebb eredeti tartalma lett a gyereksorozatok között.

A mexikói rendező következőnek a Fantastic Voyage című filmet forgatja, melyben egy halálosan beteg tudós összezsugorítja néhány kollégáját és egy tengeralattjáróval beküldi őket a véráramába, hogy meggyógyítsák. Ez a fura ötlet nem Del Toro fejéből pattant ki, hanem egy 1966-os amerikai film remake-je, aminek a Fox Searchlight stúdió most eltolta az előkészületeit és a jövő tavaszra tervezett forgatását, hogy a rendező az Oscar-esélyessé előlépett The Shape of Water promotálásával tudjon foglalkozni. Leghamarabb 2020-ban nézhetjük meg a vércsatornákba alámerülő tudósok kalandját, és csak utána készülhetne el a Pinokkió, ha valaki addig átutalna 35 millió dollárt Del Torónak, ami azért, tegyük hozzá, az animációfilmes bizniszben potom összeg.