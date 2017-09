A belgáknál darabolják fel a magyar hentest

Októberben, a genti filmfesztiválon tartják Szász János új filmjének a premierjét, ami több szempontból is különleges: a Félvilág és A martfűi rém után szintén egy híres magyar gyilkosságot dolgoz fel, Hegedűs D. Géza száztíz kilósra hízott a szerepe kedvéért, és a magyar filmek között elsőként vállalta be, hogy beemelje címébe a kurva szót.

A hentes, a kurva és a félszemű egy elfajuló szerelmi háromszög története. Léderer Gusztáv a Tanácsköztársaság összeomlása után tevékeny részt vállalt a fehérterrorban, de a gyilkolással később sem tudott leállni. Prostituálta a korábban tényleg prostiuáltként dolgozó feleségét, és hagyta, hogy egy környékbeli hentes drága ajándékokkal udvaroljon neki, mert így tudták csak fenntartani az életszínvonalukat. Majd úgy döntöttek, pénzt zsarolnak ki belőle és elteszik láb alól. Léderert Nagy Zsolt, feleségét Gryllus Dorka, Kodelka hentest pedig Hegedűs D. Géza játssza el.

Az események a feleség szemszögéből fognak megelevenedni, és arra számítunk, hogy A martfűi rém-hez hasonlóan egy okos és borzongató thrillert látunk majd. A hentes, a kurva és a félszemű magyar premierjét még nem tűzték ki, de az már biztos, hogy először a belga közönség izgulhatja végig Szász János filmjét. Erős a mezőny a genti fesztiválon, a 12 versenyfilm között olyan címeket találunk, mint az Oscar-esélyes Szólíts a neveden, Török Ferenc 1945-je, vagy a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri az Erőszakik rendezőjétől, Martin McDonaghtól.

Szász János előző filmjét, A nagy füzet-et a Karlovy Vary-i filmfesztiválon debütált, ahol elnyerte a fődíjat, és végül majdnem jelölték a legjobb külföldi filmnek járó Oscarra, a legjobb kilenc között esett ki. A genti filmfesztivál szokatlan választás a premierre, mert ha nem Cannes-ban vagy Berlinben, akkor általában a keleti régióban szokták bemutatni a magyar filmeket, de ebben a kiemelkedő versenymezőnyben felhívhatja magára a figyelmet A hentes, a kurva és a félszemű.

A genti filmfesztivál két díjat oszt ki, egyet a legjobb filmnek, egyet pedig a legjobb filmzenének. Ebből is látszik, hogy a (film)zene hangsúlyos figyelmet kap a fesztiválon, a zeneszerzőknek pedig lehetőséget biztosítanak, hogy élőben, nagyzenekarral adják elő a filmzenéiket: koncertezett már Gentben Ennio Morricone, Hans Zimmer és Elmer Bernstein is. Így pedig már tökéletesen illeszkedik a fesztivál programjába A hentes, a kurva és a félszemű, hiszen a zenéjét A mindenség elméleté-ért és a Sicarió-ért Oscarra jelölt Jóhann Jóhannsson szerezte, aki az Ópium-ban és A nagy füzet-ben is dolgozott Szásszal.

A hentes, a kurva és a félszemű jövő januárban kerül a magyar mozikba.