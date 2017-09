Donald Sutherland végre Oscar-díjat kap

Érthetetlen és felháborító, hogy a színészt eddig még nem is jelölték Oscarra, de a Filmakadémia most jóvá teszi a mulasztását.

Donald Sutherland színész, Agnés Varda belga-francia filmrendező, Charles Burnett író-rendező és Owen Roizman operatőr kap idén tiszteletbeli Oscar-díjat az életművéért – adta hírül az MTI. A négy díjazott a Kormányzók Bálján, novemberben veheti majd át az elismerést.

John Bailey, a filmakadémia elnöke elmondta: nagyon örül, hogy ez a négy különböző filmes szakmából kikerülő, nemzetközi, független és mainstream filmeket készítő nagyszerű művész kapja a díjat, mert a filmakadémia célja, hogy a film különböző kiválóságait jutalmazza. A díjazottak közül korábban senki sem nyerte el az Oscar-díjat – fűzte hozzá Bailey.

A kanadai származású, 82 éves Donald Sutherland fél évszázadra visszanyúló pályafutása alatt több mint 140 filmben szerepelt, a Magyarországon forgatott X polgártárs-ért Emmy-díjat is kapott, de Oscar soha nem jelölték. Pedig fel se lehet sorolni azokat az alakításait, amikért megérdemelte volna, olyan sok van belőlük A piszkos tizenkettő-től a Ne nézz vissza!-n át az Átlagemberek-ig. Sutherland nyolcvan felett is aktív, az elmúlt években Az éhezők viadala-filmekben láthattuk a zsarnoki Snow elnökként.

Charles Burnett afro-amerikai független filmes 1977 óta írja, rendezi és vágja a „fekete film” klasszikusainak számító munkáit, amik óriási hatást gyakoroltak az utána érkező generációkra, köztük például a híres rendezőre, Spike Lee-re. Első játékfilmje a Killer of Sheep volt, a nyolcvanas években forgatta az emlékezetes My Brother's Wedding-et, 1990-ben pedig a To Sleep with Anger című drámáját.

Owen Roizmannak a filmtörténet egyik legizgalmasabb autós üldözését köszönhetjük (A francia kapcsolat), de ő hozta ránk a frászt a kis Linda Blairrel is, aki a falon járt, epét hányt és az ördögtől megszállva körbeforgatta a fejét Az ördőgűző-ben. Az operatőr dolgozott Woody Allennel (Játszd újra, Sam) és Madonnával is (a Gambler és a Crazy For You klipjén), és öt Oscar-jelölést gyűjtött össze olyan filmjeiért, mint A francia kapcsolat, Az ördögűző és a Hálózat – a sors egyik nagy igazságtalansága, hogy egyiket sem váltotta díjra.

A 89 esztendős Ágnes Varda már több mint hat évtizede készíti kísérleti rövidfilmjeit, dokumentumfilmjeit és játékfilmjeit, 1956-ban írta és rendezte első alkotását, és idén is új filmmel jelentkezett. A francia újhullám egyik kiemelkedő alakja, a valós időben játszódó Cléo 5-től 7-ig jelentős hatást gyakorolt a filmművészetre. Fontos munkái között tartják számon a Sem fedél, sem törvény vagy a Kukázók című alkotásait.

„1955-ben forgatta az első valódi francia újhullámos moziját”, a Párbeszéd-et – mesélte róla Bailey, hozzátéve, hogy csak az utóbbi évtizedben került valóban a helyére a nemzetközi filmvilág ünnepelt művészei között, és „értették meg az emberek, hogy milyen nagy hatású filmes alkotó volt és maradt a mai napig”.

A zártkörű, televízió által nem közvetített Kormányzók Bálját november 11-én tartják meg a Ray Dolby Bálteremben, a Dolby Színházban, ahol 2018. március 4-én a 90. Oscar-díjátadó gálát is rendezik.