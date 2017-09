George Clooney elmesélte, hogyan jött össze a feleségével

George Clooney, az örök agglegény, aki 1993-as válása óta modellekkel és színésznőkkel randizgatott, három évvel ezelőtt megállapodott, és júniusban gyerekei is születtek. Új filmje, a Suburbicon kapcsán mesélte el a The Hollywood Reporternek, hogyan esett szerelembe feleségével, az emberjogi ügyvédként dolgozó Amal Alamuddinnal, és elárulta azt is, miért nem találkozhatunk vele mostanában színészként.