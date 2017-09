Röhögés nélkül nem lesz itt forradalom

Itt van az ősz, itt van a Szemrevaló is újra, hogy egy hét alatt levetítsék nekünk a legjobb német, osztrák és svájci filmeket. A legendás rendező, Fritz Lang életét thrillerben mondják el, bécsi munkanélküliek bevándorlónak tettetik magukat, Josef Hader pedig bebizonyítja, hogy igenis létezik az osztrák humor.

Szeptember 21-én kezdődik és 30-áig tart a budapesti Művész moziban a Szemrevaló Filmfesztivál, ami idén már hatodik alkalommal hozza el a német nyelvterület új és klasszikus filmjeinek legjavát. Egy kisebb válogatást Szegeden, Debrecenben és Pécsett is láthatunk a filmekből.

Szeptember 21-én, csütörtökön 19.30-kor Fritz Lang életének egy szakaszát bemutató thriller nyitja az idei Szemrevalót, melyben a legendás rendező alkalmas anyagot keres az első hangosfilmjéhez. A zajos Berlinből Düsseldorfba utazik, ahol közvetlen közelről kísérheti figyelemmel a neves bűnügyi tanácsos, Gennat nyomozását, aki egy brutális sorozatgyilkos után folytat hajtóvadászatot.

Langot az idegen környezetben utoléri saját múltja és feltárulnak előtte a minden emberben ott rejlő mélységek. A Fritz Lang tisztelgés a 40 éve elhunyt rendező előtt: miközben a remekmű, az M – egy város keresi a gyilkos-t keletkezéséről szól, virtuóz módon szövi thrillerré a tényeket és a legendát. A vetítés után a Szemrevaló vendége a film rendezője, Gordian Maugg.

Filmtörténeti ritkaságot is láthatunk Langtól, aki bár Bécsben született, 1934-ben már Franciaországban vitte filmre Molnár Ferenc Liliom-ját. A film szeptember 24-i, 18.30-as vetítése után Fritz Langról és koráról beszélget Földényi F. László esztéta és Muszatics Péter filmtörténész.

Szeptember 22-én, pénteken az osztrák színészlegendával, Josef Haderrel is találkozhat a közönség. A tavalyi Szemrevalón őt láthattuk Stefan Zweig szerepében – idén fanyar, szatirikus arcát is megmutatja, új filmjében egy sznob zenekritikust játszik, aki hirtelen munka nélkül találja magát, de ezt képtelen feldolgozni. A 20 órától játszott Mérgezett egér Hader első filmje, melynek egyben rendezője, forgatókönyvírója és főszereplője is, a vetítés után Buglya Zsófia beszélget vele Wolf Haasról, krimikről, Bécsről, filmkészítésről.

Szeptember 29-én, pénteken 19 órakor vetítik az Ideges idegenek című, politikailag inkorrekt vígjátékot, melyben két bécsi munkanélküli bevándorlónak adja ki magát egy valóságshowban, és ebből nem kevés kalamajka adódik. A vetítés után a közönség találkozhat a film rendezőjével, Arman T. Riahival, de Stefan Haupt is ellátogat a fővárosba, akinek előző, A kör című filmje nagy sláger volt a tavalyi Szemrevalón. A Napfogyatkozás egy árva fiú és a pszichológusnője történetét meséli el, és szeptember 23-án, szombaton a 20.15-kor kezdődő vetítés után a rendező tárja fel a megrendítő film kulisszatitkait.

Joseph Beuys, a kalapos ember, a híres performanszművész 30 évvel a halála után ma olyan látnokként hat, aki megelőzte és máig megelőzi korát. Andres Veiel filmje magát a művészt szólaltatja meg, és érdekes portrét rajzol róla eddig ismeretlen dokumentumokból. Láthatjuk, ahogy Beuys bokszol, társalog, művészetet magyaráz egy halott nyúlnak, és azt kérdezi: „Önök talán nevetés nélküli forradalmat akarnak csinálni?”

Szeptember 28-án, csütörtökön a 19 órai vetítés után a Szemrevaló vendége Beuys egykori munkatársa, a sokáig a kasseli documenta felügyelő bizottságában is aktív művészettörténész, Rhea Thönges-Stringaris. A fesztivál teljes programját itt tudja átböngészni.