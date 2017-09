Ezen a kéjes leszbiszexen kattog most mindenki

A torontói filmfesztiválon mutatták be a Disobedience című filmet, ami egyszerre sokkolta és nyűgözte le a kritikusokat. A Twitteren már kitárgyalták az erotikus románc legemlékezetesebb jelenetét, amelyben Rachel Weisz és Rachel McAdams egy hotelszobában esik egymásnak, de korántsem csak a bulvárértéke miatt: komoly lélektani elemzések is születtek arról, miért olyan gyönyörű, szexi és megható a két nő egymásra találása az ágyban.

A legérdekesebb a Vulture-é, melynek szerzője arra emlékeztet, hiába játszódik a film egy szigorúan vallásos zsidó közösségben, a leszbikus szexszel nem a szűklátókörű vallásos szemléetet, vagy a házastársi elnyomást akarja kritizálni a film. Rachel Weisz egy fényképészt játszik, aki rabbi apja halála után tér vissza Londonba, és találkozik két gyerekkori barátjával, Doviddal (Alessandro Nivola) és Estivel (Rachel McAdams), akik időközben összeházasodtak. Ronit pedig beköltözik hozzájuk arra az időre, amíg Londonban elrendezi a dolgait, és közben egyre közelebb kerül a barátnőjéhez.

Mint kiderül, kamaszkorukban már rajtakapták őket együtt, és ezt az egész közösség tudja. Ha újrakezdenék titokban a kapcsolatukat, azzal egész egzisztenciájukat veszélybe sodornák: Esti valószínűleg nem dolgozhatna tovább tanítónőként, a rabbi papa helyére lépő Dovidot pedig megvetné a közösség, amiért még a saját otthonában sem tud rendet tartani.

Hatalmas érzelmi tétje van tehát annak a szexnek, amely először gyengéden bontakozik ki a hotelszobában elbújó nők között. Sürgetően csókolják egymást, hosszan és alaposan fedezik fel a másik testét, magukba szívják egymás érintését, hogy aztán keményebben is belelovalják magukat a szexbe. Rachel McAdams a Gyilkos vágyak című Brian de Palma-filmben már megpróbálkozott egy óvatos leszbicsókkal, itt viszont sokkal merészebbet dolgokat is bevállalt: nevezetesen azt, hogy Rachel Weisz meglovagolja őt és közben többször is beleköpjön a szájába.

Sokan rácsodálkoztak, hogy emberek egyáltalán szoktak ilyet csinálni szex közben - az Indiewire kritikusa még a Twitteren is kiemelte -, de Sebastián Leliónak állítólag sikerült elérnie, hogy a nézők ezt ne szexuális furcsaságnak, hanem egy mérhetetlenül intim aktusnak lássák. A Disobedience-t, aminek nemcsak az erotikus és szívfacsaró szexjelenetét, de intelligens drámáját és finom alakításait is dicsérték a kritikusok, jövő májusban mutatják be Angliában, hazai premierről egyelőre nem tudunk.