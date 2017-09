Nézze, milyen zseniális lesz Freddie Mercury a Queen-filmben!

Múlt héten azt csodáltuk meg, hogy Rami Malek kiköpött Freddie Mercury lesz a Queen-filmben, az első közzétett fotón akár össze is lehetett keverni az énekessel, most pedig egy nem hivatalos videón is láthatjuk, milyen tökéletesre csiszolta Mercury-s mozdulatait a Mr. Robot-ból ismert színész.

A Bohemian Rhapsody a zenekar alapításától az 1985-ös Live Aid-koncertig meséli a Queen történetét, a legendás előadás lesz a koncert csúcspontja. Ennek a forgatásáról posztolt videót egy angol bulvárlap, amin meggyőződhetünk róla, hogy Rami Malek ügyesen levette az énekes gesztusait és utánozhatatlannak tartott mozgását. Különösen tetszik, ahogy köszönti a közönséget, és azt a visszafogott lendületet is eltalálta, amivel Mercury a Bohemian Rhapsody elejét énekli és zongorázza.

A Bryan Singer által rendezett Queen-film 2018. december 25-én kerül mozikba Amerikában.