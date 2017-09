Nem nyert diák-Oscart a magyar sci-fi

A tavalyi év után megint versenyben volt a diák-Oscarért egy magyar film, de a Szép alak után sajnos a Földiek című szürreális, szívmelengető sci-fit sem díjazták. A zsűri végül három másik jelöltet, a Facing Mecca című svájci, a Watu Wote/All of Us című német, és a When Grey is a Colour című holland filmet jutalmazta a nemzetközi kisjátékfilmes kategóriában, amik így jelölhetővé váltak a jövő évi rövidfilmes Oscarra.

A Földiek teljesítménye így is bravúros, hiszen közel 1600 film közül válogatták be, és a legjobb hét közé került a saját kategóriájában. „Már a puszta jelölésnek is sok pozitív hozadéka lehet, mert azt hiszem, nagyon vonzó alkotói közeget tud teremteni egy filmes köré. Ez pedig nem csak egy jóleső visszajelzés, hanem már a következő projektnél is megkönnyítheti a dolgokat” – mondta nekünk Freund Ádám, az SZFE-s diplomafilm rendezője, amikor a jelölés előnyeiről kérdeztük.

A Földiek egy sci-fi motívumokkal dúsított, különös felnövéstörténet, amelyben a fészerben űrhajót barkácsoló apa egyszer csak kilövi magát az űrbe, és hátrahagyja a családját. Kisfia ezután felfedezi, min dolgozott az örökké álmodozó apa, és szürreális látomások közepette rájön, mennyire törődött velük, és hogyan próbált a találmányain keresztül kommunikálni a családjával. „Steven Spielberg rendezett volna ilyet, ha Mezőkövesdre születik” – írtuk kritikánkban a Földiek-ről, ami valójában a szülők válásának traumáját dolgozza fel a maga metaforikus módján.

A diák-Oscart 1972-ben alapította az Amerikai Filmakadémia, ugyanaz a szervezet, amely az Oscar-díjak sorsáról is dönt. Hét kategória van, négy amerikai, három nemzetközi, minden kategóriában három győztest hirdetnek, egy arany, egy ezüst és egy bronz fokozatút. Díjat eddig egyszer kapott magyar film, 1991-ben Böszörményi Zsuzsa Egyszer volt, hol nem volt... című dokumentumfilmje.