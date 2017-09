Két évre visszavonul Hollywood egyik legnagyobb sztárja

Jennifer Lawrence generációjának legkeresettebb színésznője, az áttörést meghozó Winter’s Bone (2010) óta évente két-három filmet forgatott, de most úgy érzi, itt az idő, hogy szabadságra menjen. A még mindig csak 27 éves színésznő a Today show-ban beszélt arról, hogy jelenleg nem dolgozik semmin, és a következő két évben pihenni szeretne. De szokásához hűen az interjú végén már azzal viccelődött, hogy úgyis meggondolja magát, és fél év múlva újra találkozhatunk vele.

Valószínűleg nem véletlen az időzítés, hiszen legutóbbi filmje, az anyám! forgatása sokat kivehetett a színésznőből. Egy híres költő naiv feleségét játssza, aki idilli otthont akar teremteni maguknak, de váratlan látogatók megszakítják a nyugalmukat, és Lawrence egyre őrültebb helyzetekben, pokoli víziókban találja magát. A színésznő először ki akarta hajítani a forgatókönyvet a lakásából, annyira felkavarta, a forgatás során pedig hol karácsonyi zenét hallgatott, hol a Kardashianek realityműsorát nézte, hogy kikapcsolja az agyát. Egyszer annyira beleélte magát a szerepébe, hogy hiperventillált, és egy bordáját is kiugrasztotta.

„Nagyon megrázott. Az első reakcióm az volt a filmre, hogy túl messzire mentünk” – mondta Lawrence szerdán, az anyám! New York-i premierjén. „De ahogy elhaltak a képek, már úgy éreztem, ez a film pontosan olyan lett, amilyet csinálnunk kellett. Van egy üzenetünk, és ha felvizezzük, hogy jobban érezzék magukat az emberek, akkor mi értelme volt egyáltalán megcsinálni?”

Darren Aronofsky allegóriákban gazdag pszichothrillere megosztotta a kritikusokat, sokan mesterműnek kiáltották ki, mások intellektuális blöffnek tartják. Mi is láttuk a filmet a miskolci CineFesten, és meg is írtuk a véleményünket. Az anyám!-at október 19-én mutatják be nálunk, utána Lawrence-t legközelebb a részben Magyarországon forgatott Vörös veréb-ben láthatjuk jövő márciusban, aminek épp tegnap futott az első előzetese, 2018 novemberében pedig a Dark Phoenix című X-Men-filmben tér vissza Mystique-ként.