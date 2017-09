Megvan az új tetovált lány

Korábban Scarlett Johansson, Natalie Portman és Alicia Vikander neve is felmerült A tetovált lány folytatása kapcsán, de végül egy brit színésznő lett a szerencsés, aki tetoválásokkal és piercingekkel tűzdelheti tele a testét, hogy megformálja a nehéz sorsú, de zseniális hekkert. Claire Foynak az elmúlt egy évben ívelt fel igazán a karrierje, a The Crown című Netflix-sorozatban figyeltek fel rá, na meg a Golden Globe-átadón, ahol díjazták a II. Erzsébet királynőként nyújtott alakításáért, nemrég pedig Damien Chazelle, az idei Oscaron taroló Kaliforniai álom rendezője is beválogatta új filmjébe, a Holdra szállásról szóló First Man-be.

Foy most abszolválta a következő lépcsőfokot a hollywoodi ranglétrán, és leigazolt egy franchise-ba, aminek köszönhetően világszerte megismerhetik a nevét és az arcát. Foy törékeny szépség, nagy átalakuláson kell majd átesnie külsőleg is a filmhez, de a The Crown-ban már bizonyította, hogy rendkívül tehetséges színésznő, nem hisszük, hogy nehézséget okozna neki a feminista ikonná vált Lisbeth Salander szerepe.

A brit színésznő Rooney Marát váltja, aki David Fincherrel és Daniel Craiggel együtt pár éve otthagyta a szériát. A tetovált lány amerikai remake-je nem hozott elég pénzt a Sonynak, és a stúdió valószínűleg úgy akart faragni a költségekből, hogy elengedték a sztárok kezét, és fiatal tehetségeket ültettek a helyükre, a rendezői székbe például azt a Fede Alvarezt, aki egy olcsó horrorral, a Vaksötét-tel robbantott kasszát tavaly.

A 2018. október 19-ére időzített filmben nem az eredeti regénysorrendet követik, vagyis nem A lány, aki a tűzzel játszik című regényt veszik elő, hanem a The Girl in the Spider’s Web-et, ami magyarul Ami nem öl meg címmel jelent meg két évvel ezelőtt. Ezt már nem a 2004-ben elhunyt Stieg Larsson, hanem egy elismert svéd (újság)író, David Lagercrantz jegyzi, és a negyedik a Millenium-kötetek sorában.