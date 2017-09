Angelina Jolie húzására még nem volt példa az Oscar történetében

Angelina Jolie új filmjét, a First They Killed My Father-t nevezi Kambodzsa az Oscarra, a díj történetében pedig most először fordul elő, hogy egy ekkora sztár egy másik országot képviseljen nem angol nyelvű filmmel – írja a Deadline. Jolie khmer nyelven, részben amatőr szereplőkkel forgatta le a kambodzsai népirtásról szóló filmjét, amit a korábbi rendezéseinél sokkal jobban fogadtak a kritikusok, és a telluride-i, majd a torontói filmfesztivál után már a külföldi filmek egyik nagy Oscar-esélyeseként emlegették.

A First They Killed My Father egy nyolcéves kislány szemén keresztül láttatja Pol Pot kommunista rezsimjének borzalmait, elkészítésében Jolie kambodzsai születésű adoptált fia, Maddox Jolie-Pitt is részt vett producerként. Ez a hatodik film, amit Kambodzsa valaha nevezett az Oscarra, és hogy tényleg olyan jól sikerült-e, mint az amerikai kritikusok mondják, azt a Netflixen tudjuk ellenőrizni, ahová szeptember 15-én került fel Jolie rendezése.