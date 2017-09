A magyarok nagy kedvence ezzel megint a csúcsra törhet

Végre bepillanthatunk Woody Allen új filmjébe: Kate Winsletet szerelmes pincérnőként, Justin Timberlake-et írói pályára vágyó mentősként láthatjuk, és közben nyugodtan várhatunk arra, hogy a mester újra sztárt csináljon James Belushiból.

Az első képek alapján akár arra is gondolhatnánk, a Maffiózók egyik sosem látott epizódját forgatta le Woody Allen. Az ötvenes években játszódó Wonder Wheel-ben ott virít a Tony Soprano sleppjébe tartozó, pösze Paulie-t játszó Tony Sirico és jószívű gengsztert és Tony sógorát adó Steve Schirripa is. De játszik a filmben Max Casella is, aki a nagyratörő, de szerencsétlen Christopher Moltisanti egyik gyalogja volt (Benny Fazio), James Belushi pedig olyan munkásember-pocakkal domborít az atlétatrikójában, hogy azzal simán felvételizhetne a Soprano családba.

A nyolcvanas évek végén a részben Magyarországon forgatott Vörös zsaru-nak, illetve a Kutyám, Jerry Lee-nek és a Filofax, avagy a sors könyve című vígjátékoknak köszönhetően hazánkban is nagyon népszerű Belushinak ez lehet a nagy visszatérése: az elmúlt években kapott már kisebb szerepeket fontos sorozatokban, például az új Twin Peaks-ben vagy a Mutassatok nekem egy hőst-ben, de ilyen nagyformátumú rendező mozifilmjében a Polanski-féle 2010-es A szellemíró óta nem láttuk.

Ráadásul a nyolcvanas-kilencvenes évek sztárja megint kvázi főszerepet játszhat: a magát eleresztő, középkorú melós figuráját mintha csak rászabták volna, Woody Allennél pedig a komikusi vénáját is újra megvillanthatja.

Nyilvánosságra hozták a film szinopszisát is, amiből az ugyan nem derül ki, pontosan miről, de az igen, hogy kikről fog szólni a Wonder Wheel. Ebből megtudtuk, hogy lesz benne szenvedély, erőszak, árulás, plusz

egy labilis idegzetű pincérnő, aki a színésznői álmait siratja (Kate Winslet)

a pincérnő faragatlan férje, aki a körhintát kezeli a vidámparkban (James Belushi)

a férj problémás lánya, aki gengszterek elől bujkál az apja lakásán (Juno Temple)

és egy drámaírónak készülő vízi mentős (Justin Timberlake).

Az Entertainment Weekly-nek adott interjújában Kate Winslet több részletet is elárult, bár ezt a sztorit a felsorolásból is sem lett volna nehéz kimatekozni: Ginny, a pincérnő beleszeret a jóképű vízi mentősbe, de amikor előkerül a férj régen nem látott lánya, a nyomában pedig a gengszterek, mindannyiuk élete felfordul.

A remek Café Society után Woody Allen ismét a legendás és háromszoros Oscar-díjas operatőrrel, Vittorio Storaróval dolgozott együtt (vele készült interjúnkat itt olvashatja), ami látszik is a képeken: mívesek és gyönyörűen fotografáltak, de látszik rajtuk a kosz, és nem dolgoznak az ötvenes években játszódó, túltelített színeket használó, melodrámába hajló filmek kliséivel. Szép a plakát is, azt sugallja, varázslatos filmélményben és érzelemgazdag drámában lesz részünk.

A Wonder Wheel premierjét október közepén tartják a New York-i filmfesztiválon, az amerikai mozik december elsejétől vetítik. További szép képeket itt nézegethet Woody Allen legújabb filmjéből.