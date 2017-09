Megint azzal a rendezővel dolgozott, aki először vetkőztette le a vásznon, de a gyermekei apjával is forgatott egy szatírát az életükről.

Filmsztárok, ha vetkőznek, inkább sejtetni szeretik a bájaikat, és félhomályban, félig kitakarva, erotikus pózból fényképezik őket. Marion Cotillardot is láthatjuk így, már az áttörést meghozó Taxi-ban is a pasijára ráindult, kikapós csajt játszott, most viszont egy frontális meztelenkedést is bevállalt az Ismael szellemei-ben.

Nyilván más ennek a jelenetnek az üzenete: nem az erotika, nem a csábítás, hanem a jól ismert test leleplezése, a hétköznapi szexualitás visszavezetése az eltávolodott házastársak életébe. Nincs rejtély, se előjáték, rögtön lehull a köpeny. Az Ismael szellemei-ben egy válságba került filmrendező exfeleségét kelti életre Cotillard, aki 21 év után tér vissza a férfihoz, de addigra a rendező már egy másik nő (Charlotte Gainsbourg) oldalán kötött ki.

Az Ismael szellemei a Cannes-ba visszajáró Arnaud Desplechin 8 és fél-je, egyszerre próbál szólni a férfiak bizonytalanságairól, elhibázott döntéseiről és a művész alkotói válságáról. Egyben a nem hivatalos folytatása az Összeveszésem története... című 1996-os filmjének, amelyben az akkor 21 éves Cotillard először vetkőzött le a pályája során.

Ott azt filmezte le Desplechin, milyen erotikus, ahogy egy nő öltözködik: nem a meztelenséget, hanem az intimitást hangsúlyozta, Cotillard nyakának ívét, a pajkos mosolyát, amivel a tükörből visszanéz a férfira.

Érdekesség, hogy a francia színésznő másik idei filmje, a Rock n Roll is a filmszakma kulisszái közi visz, sőt azt sugallja, hogy Cotillard és az élettársa életét mutatja be szatirikus túlzásokkal. Guillaume Canet egy olyan színészt játszik, aki lekerül a meghúzandó filmsztárok listájáról, és ezzel beköszönt nála a kapuzárási pánik: túlkapásokkal próbálja kompenzálni bizonytalanságát, miközben párja, Cotillard épp a csúcson van, és sorra nyeri a díjakat. Olyannyira jelen időben mesélnek egy sztárpár kapcsolatáról, hogy a színésznő a filmben is az Ez nem a világ vége című Xavier Dolan-film forgatására készül, mint anno a valóságban. (A francia nyelvű előzetest itt nézheti meg.)

Cotillard-t viszont egy darabig most nem láthatjuk a moziban: az idei cannes-i fesztivált megnyitó Ismael szellemei-t úgy volt, hogy ősszel behozzák Magyarországra is, de azóta eltűnt a bemutatónaptárból (állítólag a jövő év első felében láthatjuk majd), a Rock n Roll-t kizárt, hogy moziforgalmazásba kerül nálunk, az IMDb szerint pedig most nem forgat új filmet a színésznő. Márciusban született meg a második gyermeke, így valószínűleg a gyereknevelés fogja lekötni az idejét és figyelmét az elkövetkezendő hónapokban.