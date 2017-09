Scarlett Johansson eddig tudta titkolni az új pasiját

Scarlett Johansson múlt héten vált el hivatalosan második férjétől, Romain Dauriac francia újságírótól, de a színésznő már nem facér. A válási papírokat márciusban adták be, de az elmúlt hónapokban összekülönböztek lányuk, Rose Dorothy felügyeleti jogain – Dauriac szerint a színésznő túl sokat forgat ahhoz, hogy egyedül tudja nevelni a lányukat, Johansson viszont nem akarta, hogy volt férje visszavigye Rose-t Franciaországba –, ezt a vitát mostanra sikerült rendezniük. Közleményükben azt írták, együtt fogják nevelni a gyereküket, úgyhogy valószínűleg megosztják egymás között a felügyeleti jogot.

A színésznő pedig az új párját is megtalálta. Colin Josttal már korábban is hírbe hozták, de a Saturday Night Live humoristája csak a hétvégi Emmy-díjkiosztón ismerte el, hogy valóban járnak Johanssonnal. Jost az Entertainment Tonight riporterének áradozott arról, milyen fantasztikus Johansson, és hogy a gálára is együtt mentek volna, ha a színésznőnek nem kell dolgoznia. Johanssont jelenleg az új Bosszúállók, a Végtelen háború utómunkái, esetleg a kutyás Wes Anderson-rajzfilm, az Isle of Dogs szinkronizálása foglalhatja le.

Jost és Johansson a Saturday Night Live-ban találkoztak 11 évvel ezelőtt, a színésznő abban az évben vezette először az adást, amikor a 23 éves Jostot – rögtön az egyetem után – felvették az írói csapatba.

2014 óta a SNL Weekend Update szekciójában láthatjuk a 35 éves humoristát, amiben a friss híreket kommentálják és parodizálják Michael Che-vel. Jost egy nyári bulizós tinifilmet is írt Staten Island Summer címmel, a magyarok viszont inkább a Hogyan legyünk szinglik? című filmből ismerhetik: ő volt az a Paul nevű figura, akivel a házasodni vágyó Alison Brie randizott, de a férfi három hét után szakított vele a pályaudvaron.

Johanssont legközelebb az április 26-án érkező Bosszúállók: Végtelen háború-ban láthatjuk Fekete Özvegy-ként bunyózni és drámázni, ugyanis újra találkozik majd a filmbeli szerelmével, Hulkkal, miután a zöld szörny világgá repült az Ultron kora végén.