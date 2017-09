Csodanőt hozhat Bradley Cooper Magyarországra

Mundruczó Kornél, a Fehér Isten és a Jupiter holdja rendezőjét az a megtiszteltetés érheti, hogy nem egy, hanem rögtön két szupersztárral forgatja le első hollywoodi filmjét. Eddig úgy tudtuk, a Deeper című mélytengeri thrillere Bradley Cooper magánszáma lesz, és az ő űrhajósával tartunk a másfél órás film teljes ideje alatt, amint alámerül a Föld legmélyebb árkába és közben a saját lelkivilágába.

A Deadline viszont azt írja, a filmet gyártó MGM magával Csodanővel, azaz Gal Gadot-val is tárgyal, aki a Wonder Woman elsöprő sikere miatt most az egyik legkapósabb és legmenőbb színésznő Hollywoodban. Ha sikerülne őt is leigazolni a filmhez, az egész világ arra figyelne, mit hoznak össze Mundruczóék, mert mindenki kíváncsi rá, hogy a Wonder Woman-nel óriási sztárrá vált Gadot mit alkot legközelebb, és hogyan teljesít a szuperhőskellékei nélkül egy drámaibb szerepben. Ha tippelnünk kéne, azt mondanánk, a színésznő Cooper feleségét játszhatja majd a Deeper-ben.

Gadot-nak 2019 végére kell elkészülnie a szuperhősfilm folytatásával, addig bőven van ideje leforgatni a Deeper-t. Ha sikerül megegyezniük, január elején érkezhet Magyarországra a színésznő, a víz alatt játszódó filmet nagy valószínűséggel a Korda Stúdió négy méter mély tartályában fogják forgatni.

Gadot-t legközelebb november 16-án, Az Igazság Ligájá-ban láthatjuk szuperhősködni.