Enyedi Ildikó filmje újabb bravúrt vitt véghez

Már csak az év két nagy közönségsikerét, a Kincsem-et és a Pappa piá-t látták többen az idén, mint Enyedi Ildikó költői szerelmesfilmjét. A Testről és lélekről 79 408 nézőnél tart, és ezzel megelőzte a mozis forgalmazása során 76 328 nézőt gyűjtő Brazilok-at. Szép teljesítmény ez egy lírai hangvételű, finom humorú filmtől, hiszen egy focival csábító vígjátékot utasított maga mögé – de szép teljesítmény volt a Brazilok-tól is, ami pedig a magyar-cigány együttéléssel mert néhol egészen belemenősen viccelni.

A Testről és lélekről jelenleg a legrégebben futó magyar film a mozikban, már harmincadik hete vetítik (a Kincsem-et huszonnyolc hete), és hétvégente a mai napig öt-hatszázan megnézik, mivel nyerte el Enyedi Ildikó a berlini filmfesztivál fődíját. Az elmúlt két hétben újból megnőtt iránta az érdeklődés, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy kiderült: a Testről és lélekről-t nevezi Magyarország a jövő évi Oscar-versenybe.

Közel 80 ezres nézőszámával a Testről és lélekről jelenleg a kilencedik legnézettebb a Filmalap által gyártott filmek közül, és a született optimisták abban is reménykedhetnek, hogy beéri a Swing című zenés vígjáték 88 981 nézőjét.

A Vajna-korszak tíz legnézettebb filmje

Kincsem - 441 318 néző Saul fia - 268 714 néző Pappa pia - 192 213 néző Coming out - 141 760 néző Liza, a rókatündér - 120 137 néző Argo 2 - 110 168 néző Megdönteni Hajnal Tímeát - 104 945 néző Swing - 88 981 néző Testről és lélekről - 79 408 néző Brazilok - 76 328 néző

A Testről és lélekről ősszel meghódíthatja Európát is, hiszen a héten mutatják be Angliában, Németországban és Svédországban, a franciaországi mozikba pedig október 25-én érkezik.

Az angolok után a franciák is összevágták a saját előzetesüket a filmhez, ami ugyan egy kissé sokat elspoilerez a sztoriból, cserébe viszont hidegrázós pillanatokat is okoz Laura Marling What He Wrote című gyönyörű számával, ami ismerős lesz mindenkinek, aki látta a filmet.