Itt a pucér test, amit Harrison Ford is megcsodált

Záporoznak az izgalmas videók a Szárnyas fejvadász 2-höz, amikből nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy Ridley Scott és Harrison Ford megegyezett abban, replikáns volt-e Deckard, de abból a jelenetből is láthatunk részletet, amiben Ford először pillantotta meg a film női főszerepét játszó Ana de Armast - és amiben a spanyol színésznő teljesen meztelen volt. Elképesztően hangulatos kisfilmet is kaptunk előzményként a folytatáshoz, és rengeteg érdekességet kiderült a forgatásról.

Október 5-én kerül mozikba az év sci-fije, a klasszikus Szárnyas fejvadász folytatása. Ennek kapcsán interjúztunk az új Penélope Cruznak kikiáltott spanyol színésznővel, Ana de Armasszal, aki (valószínűleg) Ryan Gosling szerelmét játssza a filmben, és azt is a vicces sztorit is elmesélte az Origónak, hogyan találkozott először Harrison Forddal.

"Harrison odament a forgatásra, ahol pont azt a jelenetet vették fel, amiben Ryan velem beszélget, de én egy óriási hologram vagyok. Ez is jellemző erre a filmre, hogy egy ilyen jelenetet nem úgy vettünk fel, hogy Ryan csak úgy a semmibe beszél, és majd számítógéppel odaraknak engem később, hanem tényleg odavetítették elé azt a hologramot. Ja, és a poén, hogy én teljesen meztelen vagyok abban a jelenetben" - mesélte a színésznő.

Az ominózus jelenetből most mi is megnézhetünk egy részletet, a filmet felvezető egyik videóban, amiben a történetről, a forgatásról és a Szárnyas fejvadász 2 világáról mesélnek az alkotók, Gosling és a hologram Armas találkozását is bevágták (1:24-től).

Az eddigi kettő mellé érkezett egy újabb kisfilm, ami tisztázza, mi történt a Szárnyas fejvadász első és második része között - és ez a legjobb mind közül. Az a Shinichiro Watanabe készítette, aki a kultikus animét, a Cowboy Bebop-ot csinálta, és aki most japán rajzfilmkét gondolta újra a Blade Runner világát.

A Black-Out 2022 három évvel játszódik az első film eseményei után, az emberek felsőbbrendűségi mozgalmai rombolássá fajulnak, ölik és erőszakolják az androidokat az utcákon. Közben két replikáns titkos küldetésre indul, aminek az lesz a végpontja, hogy betiltják a replikánsok gyártását szerte a világon.

Az eddigi kisfilmek közül ez ragadja meg a legjobban az eredeti Szárnyas fejvadász noiros hangulatát: a mindig patakzó esőt, a diszkréten villogó neonfényekkel, a szűkös sikátorokkal, és a mocsokkal, amit a túlzsúfolt metropolisz felokád. És még Edward James Olmos is feltűnik benne rajzfilmfiguraként, aki magyarul beszélt az első Szárnyas fejvadász-ban.

A Szárnyas fejvadász 2-höz kapcsolódó érdekességeknek azonban még nincs vége ezzel: a Vice kint járt budapesti forgatásán, videóriportjukban rengeteg exkluzív képsort láthatunk a filmből, aminek a részleteit – még a cselekményét is – majdnem olyan ügyesen rejtegetik előlünk, mint Jennifer Lawrence-ék az anyám!-at. A rendező és a színészek most sem árulnak el sok mindent a történetet vagy a karaktereket illetően, de a film készítéséről szívesen beszéltek.

Manapság, amikor amit csak lehet, CGI-jal oldanak meg a filmekben, ritkaságnak számít, hogy Denis Villeneuve rendező a lehető legtöbb kelléket megépítette a díszletesekkel, mert úgy gondolta, a színészeknek igazi épületekre, autókra, fegyverekre, hologramokra van szüksége, hogy bele tudják képzelni magukat ebbe a világba.

Ryan Goslingnak le is kellett gyűrni a forgatás elején az ámulatát, amit az óriási, impozáns díszletek váltották ki belőle, hiszen K ügynök születése óta ebben a világban él, ő már megszokta ezt a környezetet. Ami egyébként jóval mocskosabb és durvább lesz, mint az első filmben: „A dolgok sokkal rosszabbá váltak, a környezet mérgező, az emberiség a végét járja” – adta meg Gosling a folytatás alaphangját, amelyben az éhező emberek gilisztát zabálnak, hogy fehérjéhez jussanak.

A színész azt is elárulta, mi volt az első dolog, amit Villeneuve mondott neki a folytatásról: „Az én Szárnyas fejvadászom-ban esik a hó. Kanadai vagyok, olyan környezetben kell dolgoznom, amit ismerek, és a havazás jelenti számomra ezt az otthonosságot.” A rendező hosszan ecsetelte, mennyire igyekeztek tiszteletben tartani és továbbgondolni az eredeti Szárnyas fejvadász világát, de most már a megfelelő hasonlatot is megtalálta ehhez: „Olyan ez, mintha ugyanazzal a színpalettával dolgozna egy másik festő”.

A riport egyik legizgalmasabb része a végén látható, amikor Harrison Ford azt mondja, már nem vitatkoznak arról Ridley Scott-tal, hogy replikáns volt-e Deckard vagy sem (Scott rendezői változata azt erősítette meg, hogy az volt). Dűlőre jutottak a kérdésben, a választ viszont nem árulja el, mert azzal elvenné az örömöt az emberektől, hogy vitatkozhassanak a sci-fi történelem egyik nagy kérdésén.

A Vice riportere ezek után csak azért is megkérdezte az egyik producert: ki fog-e derülni az új Szárnyas fejvadász-ból az igazság Deckardról, mire azt a kellően homályos választ kapta, hogy néhány rejtélyt megold és jó pár újat is bevezet majd a friss Blade Runner. Mi már majdnem hittünk neki, de érdemes észben tartani, amit Villeneuve mondott: ő szeretné megőrizni az első Blade Runner rejtélyeit, mert szerinte szerves része az eredetinek, hogy nem lehet eldönteni, Deckard replikáns-e vagy sem.

A Szárnyas fejvadász 2-nél pedig az ő szava lesz a döntő, ebből ugyanis nem készül alternatív verzió alternatív válaszokkal, mert kapásból Villeneuve rendezői vágata kerül a mozikba. Ez egészen pontosan 163 perces és 14 másodperces lesz (ebből 11 perc a stáblista), és elmondása szerint ez alatt mindent ki tudott fejteni, amit akart. Pénze is volt rá, 185 millió dollárból gazdálkodhatott, az előrejelzések alapján ebből 40-45 milliót fog visszahozni a film a jövő heti nyitó hétvégéjén.

A történetről annyi derült ki egy másik Vice-os videóból, hogy a film K ügynök egy átlagos napjával kezdődik, aki egy óriási rejtélyre bukkan, és ez alapjaiban rengeti meg a világát. Főnöke – őt Robin Wright játssza – viszont szeretné eltussolni a dolgot: „Amit láttál, az nem történt meg. A mi feladatunk, hogy fenntartsuk a rendet” – mondja valószínűleg arra utalva, hogy ha kiderülne a titok, kitörne a káosz.

Harrison Ford még annyit fűzött hozzá, hogy szerinte a folytatás természetesen következik az eredeti történetből, ennél nagyobb bókot pedig nem is kaphat a Szárnyas fejvadász 2049, ami október 5-én érkezik a magyar mozikba.