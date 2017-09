Kiderült, mikor tér vissza Stephen King gyerekfaló bohóca

A Warner hivatalosan is bejelentette, hogy 2019. szeptember 6-án mutatják be az Az folytatását, vagyis pontosan két évet kell várnunk, hogy újra a frászt hozza ránk a Krajcáros nevű (született: Pennywise) gonosz bohóc.

A stúdiónak már az első filmnél is bejött a szeptemberi premier, a lapos nyár után a nézők ki voltak éhezve egy ütős filmre, és a film körüli hájpot már az első hétvégén 123 millió dollárra tudták váltani Észak-Amerikában: ezzel az Az lett minden idők legjobban nyitó korhatáros filmje. A remekül sikerült Stephen King-adaptáció azóta is sorra dönti a rekordokat, a hétvégén például Az ördögűző bevételeit múlta felül, és ha nagyvonalúan nem számolunk az inflációval, akkor most már az Az-t nevezhetjük minden idők legsikeresebb horrorfilmjének.

A második rész King regényének másik felét dolgozza fel, a Vesztesek Klubjának tagjait felnőttként láthatjuk viszont, de valószínűleg lesznek visszatekintések is a gyerekkorukra. A könyv nem szálazza szét ilyen élesen a két korszakot, inkább ugrál közöttük, a rendező, Andy Muschietti pedig szeretné a könyv sajátos dramaturgiáját átültetni a folytatásba. A történet 27 évvel később játszódik, amikor a többségük már elfelejtette, mi történt velük kiskamaszként, de egy telefonhívás után újra összegyűlnek, hogy megint szembenézzenek a Krajcárossal.

A bohócot játszó Bill Skarsgard és a gyerekszínészek is visszatérnek az Az 2-re, de egy hollywoodi sztár neve is felmerült már a folytatással kapcsolatban: mindenki egyetért benne, hogy a csapat lánytagját, Beverlyt Jessica Chastainnek kéne játszania felnőttkorában. Chastain jó barátja a rendezőnek (pár éve együtt forgatták a szintén remek Mamá-t), és szerette az első filmet, úgyhogy minden esély megvan rá, hogy leszerződtessék a másodikhoz.