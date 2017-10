Glenn Close lánya a hasonmása is lehetne

Francesca Eastwood és Frances Fisher után most egy újabb anya-lánya párost csodálhatunk meg a vásznon: Glenn Close és 29 éves gyereke már másodszor játssza ugyanannak a nőnek a fiatal és idős énjét. A két színésznő össze is öltözött a The Wife európai fesztiválpremierjére, így még szembeszökőbb volt köztük a hasonlóság.

A hatszoros Oscar-jelölt színésznő és lánya, Annie Starke együtt promotálták új filmjüket, a The Wife-ot a hétvégén a San Sebástian-i filmfesztiválon. Close egy híres író feleségét játssza, aki az irodalmi Nobel-díjátadó estéjén átértékeli az életét, amit arra áldozott, hogy férjét támogassa. Háttérbe szorította a saját írói ambícióit, és még a félrelépéseit is elnézte neki, „a művészet érdekében” iróniával viselte a megcsalásokat.

Close és Starke egymáshoz öltöztek a fesztiválon – fekete blézert és nadrágot viseltek –, így csak még feltűnőbb lett, mennyire hasonlít egymáshoz anya és lánya. Ezt ki is használják a filmben, hiszen Starke az édesanyja fiatalkori énjét játssza (a híres férjet pedig legutóbb a Trónok harca Főverebeként riogató Jonathan Pryce). Nem ritkaság az ilyesmi színészcsaládokban, a Fargo harmadik évadában a Titanic-ból ismert Frances Fisher keltette életre lánya, Francesca Eastwood karakterét időskorában.

Close és Starke között különösen szoros a kapcsolat, hiszen a színésznő kétéves kora óta egyedül neveli lányát, akinek John Starke, a Sicario és a Fogságban producere az édesapja. Szerepeiben is azért volt annyira válogatós Close, mert nem akart sok időt távol tölteni a lányától, a Kemény zsaruk második évadát például azért nem vállalta, mert túl messze lett volna az akkor már egyetemre járó Annie-től.

A színésznő azt is elárulta egy interjúban: ha sírnia kell egy jelenetben, mindig azt idézi fel magában, amikor a lánya elköltözött tőle. „Sírtam, amikor otthagytam. Ő viszont nagyon izgatott volt! Készen állt az életre. Mindig arra gondoltam, hogy jó jel, ha egy független, erős gyereked van, aki nem fél elhagyni a szülői otthont.”

Starke a filmes pályát is gyorsabban célozta meg, mint Close, aki a húszas éveiben még a New York-i színházakban és a Broadway-n szerepelt. Első filmjét 1982-ben forgatta, a Garp szerint a világ-ban Robin Williams feminista édesanyját játszotta, és ezt az Akadémia egy Oscar-jelöléssel díjazta. Ahogy a következő két szerepét is: A nagy borzongás-ért és az Őstehetség-ért is jelölték a legjobb női mellékszereplő díjára.

A 29 éves Annie Starke karrierje nem vett ilyen repülőrajtot, de ő már 23 éves korában eljátszotta első filmszerepét, ráadásul épp abban az Albert Nobbs-ban alakíthatott egy pincérnőt, aminek címszerepéért Glenn Close a hatodik Oscar-jelölését begyűjtötte. Close a címszereplő pincért formálta meg a filmben, aki férfinak adja ki magát, hogy munkát kapjon egy a 19. századi, dublini étteremben.

Starke másik új filmjében, az Apavadászat-ban is marad egyelőre az édesanyjával, Owen Wilson és a Másnaposok fogorvosaként ismert Ed Helms vígjátékában is Glenn Close fiatalkori énjét kelti életre. Az Apavadászat-ban egy ikerpár (Wilson és Helms) az apjuk keresésére indul, miután megtudják az anyjuktól (Glenn Close), hogy a fater nem halt meg, amikor ők még kicsik voltak.

A magyar nézők karácsony előtt pár nappal nézhetik meg, hogy az Apavadászat alkotói hány poént tudnak kihozni ebből a nem túl eredeti helyzetből. A The Wife hazai mozibemutatóját sajnos még nem tűzték ki.