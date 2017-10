Négy magyar film is megcélozza az Oscart

A Saul fia és a Mindenki egymást követő sikere után már elhisszük, hogy nem kell évtizedeket várni egy újabb magyar Oscarra. Ha minden jól megy, a jövő évi gálán is drukkolhatunk magyar filmnek, de a kisfilmesek már most megpróbálnak a 2019-es Oscar közelébe kerülni.

A tavalyi Szép alak után idén is jelöltek diák-Oscarra magyar filmet, a Földiek című sci-fi mesét. Freund Ádám filmje ugyan nem került a legjobb három közé a kategóriájában, amivel automatikusan jelölhetővé vált volna a rövidfilmes Oscarra, de ez még nem jelenti azt, hogy elszállt volna minden remény. A Földiek-et ugyanis beválogatták az Oscar-kvalifikálónak számító chicagói gyerekfilmfesztivál programjába, vagyis ha itt nyer, akkor jelölni lehet a legrangosabb filmes díjra.

Tavaly a Mindenki a felnőtt zsűri díját vihette haza a chicagói fesztiválról, és ezzel - illetve a tokiói Short Shorts fesztivál nemzetközi kisjátékfilm-kategóriájának fődíjával - szerezte meg a lehetőséget, hogy jelöljék. A chicacgói gyerekfilmfesztiválon egyébként egyszer kapta magyar film a fődíjat, még 1994-ben Puszt Tibor A gólyák mindig visszatérnek című alkotása.

A Földiek-en kívül egy másik magyar filmet, a Mélyvízben című dokumentumfilmet is vetítik a chicagói feszten, ami egy 13 éves úszó és az édesanyja életét követi nyomon, amint megtudják, hogy a fiúnak egészségügyi okokból fel kell hagynia az úszással. Fekete Tamás még elsőévesként forgatta a vizsgafilmet, amit két rangos dokufesztiválra, a DokLeipzigre és a tbiliszi-i CinéDoc-ra is meghívtak; legutóbb az Asszó című kisfilmet láttuk tőle a Friss Húson, ami egy vívó testvérpár rivalizálását festette le.

A Földiek-nek és a Mélyvízben-nek azonban csak másfél év múlva drukkolhatunk, ha eljutnak az Oscar-jelölésig, mert a chicagói díjjal már csak a 2019-es Oscart célozhatják meg. Ha minden jól megy, a következő Oscaron két másik magyar filmnek szoríthatunk. A Hugo Bumfeldt című rajzfilm még tavaly kapott egy austini díjat, amivel jelölhető lett az Oscarra: a MOME-s Bognár Éva Katinka diplomafilmje egy távoli bolygón élő űrlény kisfiúról szól, aki háziállat gyanánt egy, a Földről elrabolt könnyűbúvárt kap ajándékba.

Bucsi Réka animációja, a LOVE pedig áprilisban nyerte meg a zsűri díját az észak-karolinai RiverRun filmfesztiválon, és ezzel vált kvalifikálhatóvá az Oscarra. A LOVE-ot azóta Európai Filmdíjra is jelölték 14 másik kisfilmmel, többek közt az Oscarért a Mindenki-vel versenyző Timecode-dal együtt, és a francia Oscar, azaz a César szűkített listájára is felkerült.

Bucsinak az előző kisfilmje, a Symphony No. 42 is Oscar-közelbe került, amikor beválogatták a szűkített tízes listára, de a legjobb ötnek járó jelölést már nem tudta begyűjteni. A bravúr most a LOVE-nak sikerülhet, ezt a szürreális csodát már a Sundance-en is szerették az amerikaiak, és a Mindenki győzelme miatt talán nagyobb figyelem irányul majd a magyar filmekre.

Bucsi legújabb rövidjét, a különös űrutazásra invitálóSolar Walk-ot a hétvégén mutatták be a viborgi animációs fesztiválon, a dán Aarhus Jazz Orchestra által kísért filmet hangos ovációval tapssal fogadták.